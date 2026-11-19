Doi muncitori au fost răniți joi, 19 noiembrie, într-un accident de muncă produs la Termocentrala Rovinari, după ce o conductă s-a desprins în timpul unor lucrări și i-a lovit.

Accidentul s-a produs la Termocentrala Rovinari Foto: Facebook / Termocentrala Rovinari

Potrivit unui comunicat transmis de Complexul Energetic Oltenia (CEO), accidentul s-a produs la Stația de Pretratare a Apei - Etapa a II-a Extindere, din cadrul Secției Chimice, în timp ce cei doi lucrători executau lucrări la o vană.

„În timpul desfășurării activității, o conductă s-a desprins lovind doi lucrători, unul dintre aceștia fiind salariat al societății Minprest Serv Rovinari S.A.”, au transmis reprezentanții companiei.

Celor doi muncitori le-a fost acordat primul ajutor la locul accidentului, după care au fost transportați cu ambulanțele la Spitalul Orășenesc Rovinari, pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Victimele sunt doi bărbați, în vârstă de 42 și 53 de ani. Unul dintre aceștia ar fi suferit traumatisme toracice și la nivelul coloanei vertebrale, precum și la ambele membre inferioare, în timp ce celălalt ar fi suferit un traumatism cranian și traumatisme la nivelul membrelor inferioare, transmite presa locală.

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a dispus constituirea unei comisii de cercetare pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de muncă.

Un alt incident a avut loc la Termocentrala Rovinari în aprilie 2026, când un incendiu a izbucnit la instalația de desulfurare aferentă Grupului energetic 5, singurul aflat atunci în funcțiune. Focul s-a extins la cablurile de forță și de comandă, iar grupul energetic a fost oprit controlat, ca măsură de siguranță.

Incendiul a fost lichidat de personalul termocentralei, fără să fie înregistrate victime. În urma incidentului, au fost demarate manevre pentru pornirea Grupului 4.