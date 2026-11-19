Mai multe trenuri care circulă joi, 19 noiembrie, pe ruta Brașov – București Nord înregistrează întârzieri de până la patru ore, în urma unui accident feroviar produs în zona Cap Roșu, din comuna prahoveană Florești. Un autoturism a fost lovit de un tren de călători care circula pe ruta Galați – Brașov. O femeie și fiica sa au murit în urma impactului.

Întârzierile afișate pe panoul de sosiri și plecări din Gara de Nord la ora 16:28 Foto: Camera web din stația București Nord

Panoul de sosiri și plecări din Gara de Nord, care poate fi urmărit pe site-ul CFR, arată întârzieri semnificative pentru mai multe trenuri care circulă dinspre Brașov.

Printre acestea se numără trenul InterRegio 16570, programat să ajungă la ora 14:30, care are o întârziere de 220 de minute, dar și trenurile 16592 și 11534, care înregistrează întârzieri de 155, respectiv 125 de minute.

O femeie de 26 de ani și fiica sa, în vârstă de 3 ani și 6 luni, au murit joi dimineață, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de un tren de călători, în zona Cap Roșu din comuna prahoveană Florești.

Femeia a rămas încarcerată în mașină și a fost declarată decedată la locul accidentului.

Copila, găsită în afara autoturismului în stop cardio-respirator, a murit în ciuda manevrelor de resuscitare.

Trenul implicat în accident transporta aproximativ 200 de călători. Primele informații arată că niciunul dintre pasageri nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii și specialiștii feroviari au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care autoturismul a ajuns pe calea ferată și cauzele producerii accidentului.

Amintim că, luni după-amiază, un bărbat de 32 de ani a fost lovit de tren în zona Gării de Sud din municipiul Ploieşti, surse judiciare precizând că acesta traversa neregulamentar linia ferată având căști şi glugă pe cap.

În octombrie, o familie a murit în urma unui alt accident feroviar. Victimele - șoferița de 26 de ani, un bărbat de 64 de ani, o femeie de 45 de ani și o fată de 7 ani - au decedat pe loc.