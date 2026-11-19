O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost găsită fără viață pe Șoseaua Mihai Bravu din București, joi dimineață. Fata fusese descoperită în stare de inconștiență pe partea carosabilă, iar echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

O adolescentă de 17 ani, găsită fără viață pe Șoseaua Mihai Bravu din București. Foto: Arhivă

Alerta a fost dată în jurul orei 07:40, printr-un apel la 112, care semnala prezența unei persoane inconștiente pe carosabilul Șoselei Mihai Bravu, notează Mediafax.

Polițiștii Brigăzii Rutiere s-au deplasat la adresa indicată și au identificat-o pe adolescenta de 17 ani. Un echipaj medical a intervenit, însă medicii nu au mai putut să o salveze.

Oamenii legii desfășoară verificări pentru a afla cum a ajuns fata pe partea carosabilă și în ce condiții s-a produs decesul.

Până în prezent, autoritățile nu au comunicat alte detalii despre acest caz.