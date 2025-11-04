Video Momentul în care un tramvai intră în plin într-un autobuz, în București. Șofer: „Avea timp să mă vadă”

Momentul în care un tramvai lovește în plin un autobuz în Capitală a fost surprins de camerele de bord. Șapte oameni au ajuns la spital, iar circulația a fost blocată mai multe ore.

Accidentul s-a produs marți, 4 noiembrie, în intersecția aglomerată de la Piața Moghioroș, unde un tramvai a intrat în coliziune cu un autobuz aflat deja în mijlocul intersecției.

În tramvai se aflau 30 de pasageri, iar în autobuz 20, unii pregătindu-se să coboare în stația aflată la doar câțiva metri distanță.

Imaginile surprinse de camera de bord a autobuzului arată că, în timp ce traversa, semaforul s-a schimbat pe galben. În acel moment tramvaiul, care abia pornise din stație, a lovit partea din spate a autovehicului.

„Ce să se întâmple? Am plecat din staţie, semaforul urma să se schimbe, dar eu am trecut pe verde, timp în care l-am văzut pe-ăsta cu tramvaiul că tocmai a plecat pe două roţi. Am apucat să trec trei sferturi, după cum se vede, şi m-a lovit la uşa trei, deci nu a văzut trei sferturi de autobuz şi a intrat în mine. Probabil că, fiind şi ud pe jos, a patinat, s-a dus, din inerţie a intrat în mine. Avea timp să mă vadă, pentru că nu e unghi mort acolo, vedea că plec din staţie. Dar am trecut pe verde, o să se vadă pe camere”, a spus șoferul STB.

La fața locului au intervenit pompieri, echipaje SMURD și polițiști.

Patru dintre răniți au fost transportați la Spitalul Universitar, doi la Floreasca, iar unul la Militar. Toți au primit îngrijiri medicale, însă niciunul nu a rămas internat.

Atât șoferul autobuzului, cât și vatmanul au fost testați pentru consum de alcool, rezultatele fiind negative.

Circulația în zonă a fost blocată aproximativ două ore, până când mijloacele de transport au fost îndepărtate de pe carosabil.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cine este responsabil pentru producerea accidentului.



