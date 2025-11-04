Imagini virale din Iași: momentul în care un bărbat pe trotinetă intră în plin într-un autoturism, după ce a trecut pe roşu

Un bărbat de 49 de ani a fost rănit, marți, în urma unui accident produs pe bulevardul Ștefan cel Mare din Iași, după ce a intrat cu trotineta electrică într-un autoturism. Momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere, a devenit viral pe rețelele sociale.

Un accident rutier petrecut marți, 2 noiembrie în jurul orei 11:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare din Iași, a devenit subiect de dezbatere în mediul online, după ce imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat momentul în care un bărbat aflat pe o trotinetă electrică a intrat în plin într-un autoturism, după ce a trecut pe roşu la semafor.

„La data de 4 noiembrie, poliția a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Iași. Din primele verificări a rezultat faptul că un bărbat, de 49 de ani, în timp ce conducea o trotinetă electrică, nu ar fi respectat culoarea roșie a semaforului electric aflat în funcțiune, moment în care ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat, de 70 de ani”, se arată în comunicatul IPJ Iași.

În urma impactului, bărbatul aflat pe trotinetă a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii participanți la accident au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Ce spune şoferul maşinii lovite

Șoferul autoturismului implicat a povestit că bărbatul aflat pe trotinetă circula cu viteză mare și a trecut pe roșu, fără să se asigure.

„Eu mergeam şi el a trecut printre maşini, cu viteză, şi m-a lovit. A trecut pe roşu, nu am putut să îl evit pentru că eu trecusem deja. A venit în spate, nu mi-a venit în faţă. Dacă îl vedeam că vine prin fata eu opream. Abia am plecat de pe loc când m-a lovit. S-a lovit la picior. Avea viteză mare, peste 50 de km pe oră. Era exact prin mijloc. Eu aş scoate trotinetele”, a declarat șoferul implicat în accident, citat de BZI.

Incidentul a alimentat din nou discuțiile despre siguranța trotinetelor electrice, un mijloc de transport tot mai popular în orașele mari, dar adesea implicat în accidente rutiere din cauza nerespectării regulilor de circulație, mulţi comentând că acestea ar trebui să fie interzise pe străzile din România.