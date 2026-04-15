Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Termoenergetica a întrerupt energia termică în Capitală

Bucureștenii rămân fără căldură în calorifere, după ce autoritățile au declarat oficial „încheierea sezonului de încălzire” și au sistat furnizarea agentului termic.

Termoenergetica a sistat furnizarea de agent termic. FOTO: Istock
Termoenergetica a sistat furnizarea de agent termic. FOTO: Istock

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat miercuri, 15 aprilie, că procesul de tranziție către finalul sezonului de încălzire 2025–2026 a fost finalizat, iar furnizarea energiei termice pentru încălzire către consumatorii racordați la sistemul centralizat din Capitală a fost oprită.

Potrivit reprezentanților companiei, măsura nu a fost aplicată brusc, ci în urma unui proces gradual, care a presupus reducerea treptată a temperaturii agentului termic și, ulterior, închiderea instalațiilor aferente.

„Măsurile au fost aplicate progresiv, pentru a asigura o tranziție controlată și eficientă către regimul de temperaturi exterioare specifice sezonului cald”, au transmis oficialii.

 „Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. informează că procesul de tranziție către finalul sezonului de încălzire 2025–2026 a fost finalizat.

Astfel, furnizarea energiei termice pentru încălzire către consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare din București a fost oprită, în urma parcurgerii etapelor de reducere treptată a temperaturii agentului termic și de închidere a instalațiilor aferente. Măsurile au fost aplicate progresiv, pentru a asigura o tranziție controlată și eficientă către regimul de temperaturi exterioare specifice sezonului cald.

Decizia de oprire a încălzirii a fost luată în conformitate cu prevederile articolului 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, modificat prin H.G. nr. 337/2018, potrivit căruia sistarea furnizării se realizează după trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10°C în intervalul orar 20:00 – 06:00”, a transmis Termoenergetica miercuri, 15 aprilie, pe Facebook.

