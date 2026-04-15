Termoenergetica a întrerupt energia termică în Capitală

Bucureștenii rămân fără căldură în calorifere, după ce autoritățile au declarat oficial „încheierea sezonului de încălzire” și au sistat furnizarea agentului termic.

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat miercuri, 15 aprilie, că procesul de tranziție către finalul sezonului de încălzire 2025–2026 a fost finalizat, iar furnizarea energiei termice pentru încălzire către consumatorii racordați la sistemul centralizat din Capitală a fost oprită.

Potrivit reprezentanților companiei, măsura nu a fost aplicată brusc, ci în urma unui proces gradual, care a presupus reducerea treptată a temperaturii agentului termic și, ulterior, închiderea instalațiilor aferente.

„Măsurile au fost aplicate progresiv, pentru a asigura o tranziție controlată și eficientă către regimul de temperaturi exterioare specifice sezonului cald”, au transmis oficialii.

Decizia de oprire a încălzirii a fost luată în conformitate cu prevederile articolului 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, modificat prin H.G. nr. 337/2018, potrivit căruia sistarea furnizării se realizează după trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10°C în intervalul orar 20:00 – 06:00”, a transmis Termoenergetica miercuri, 15 aprilie, pe Facebook.