search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Lucrări de asfaltare la Arcul de Triumf, făcute în afara orelor permise. Brigada Rutieră aplică sancțiuni

0
0
Publicat:

Șoferii care trec prin Piața Arcul de Triumf întâmpină restricții de circulație, după ce lucrările de asfaltare au fost efectuate în afara intervalului permis. Brigada Rutieră a anunțat, în acest context, că intervine cu sancțiuni.

Lucrările de asfaltare au loc în Piața Arcul de Triumf FOTO Tripdvisor
Lucrările de asfaltare au loc în Piața Arcul de Triumf FOTO Tripdvisor

„La aceasta oră, în Piața Arcul de Triumf, se desfășoară lucrări de înlocuire a covorului asfaltic, fiind restricționate pe căile inelare două benzi de circulație”, a transmis Brigada Rutieră printr-un comunicat.

Potrivit acestora, acordul de intervenție emis de Brigada Rutieră spunea că societatea comercială avea obligația de a executa lucrarea în intervalul orar 22:00-06:00.

În acest context, executantul lucrării va fi sancționat contravențional în conformitate cu prevederile art. 105 din OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, au mai transmis autoritățile.

„Având în vedere faptul că în zona respectivă traficul rutier se desfășoară cu dificultate, Brigada Rutieră intervine cu efective suplimentare pentru gestionarea optimă a situației și asigurarea fluenței traficului rutier”, se mai arată în comunicat.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
stirileprotv.ro
image
Ultimele pregătiri pentru sfințirea CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI. Au fost așezate scaunele în interiorul impunătorului edificiu
gandul.ro
image
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda teritoriile
mediafax.ro
image
Ultraşii FCSB, ultimatum pentru jucătorii campioanei: „Umilinţă totală! Sunt bisericuţe în vestiar şi nu e bine”
fanatik.ro
image
EXCLUSIV Neclarități în CV-ul lui Bolojan: a terminat în 3 ani o facultate care dura 5
libertatea.ro
image
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul
observatornews.ro
image
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
cancan.ro
image
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
prosport.ro
image
Ce este butonul Auto Hold la o maşină? Modul în care se foloseşte corect
playtech.ro
image
Noi informații în cazul Mădălinei, tânăra de 17 ani, dispărută de o lună și jumătate. Cine profita, de fapt, de adolescentă? „Îi lua bani de pe ce muncea”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: plătești 11,4 milioane de dolari și cumperi Steaua! Răspunsul omului de afaceri
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se schimbă formula de calcul, cum se calculează de anul viitor şi cine este afectat
romaniatv.net
image
Meteo 23 octombrie. Ultima zi de toamnă însorită în România. ANM anunță un nou val de ninsori
mediaflux.ro
image
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă. Ai 30 de zile la dispoziție
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC

OK! Magazine

image
Gata, a găsit țapul ispășitor! Meghan își aruncă veninul spre eterna ei rivală, Kate, pe care o acuză de cel mai malefic plan de distrugere a ei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci