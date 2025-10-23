Lucrări de asfaltare la Arcul de Triumf, făcute în afara orelor permise. Brigada Rutieră aplică sancțiuni

Șoferii care trec prin Piața Arcul de Triumf întâmpină restricții de circulație, după ce lucrările de asfaltare au fost efectuate în afara intervalului permis. Brigada Rutieră a anunțat, în acest context, că intervine cu sancțiuni.

„La aceasta oră, în Piața Arcul de Triumf, se desfășoară lucrări de înlocuire a covorului asfaltic, fiind restricționate pe căile inelare două benzi de circulație”, a transmis Brigada Rutieră printr-un comunicat.

Potrivit acestora, acordul de intervenție emis de Brigada Rutieră spunea că societatea comercială avea obligația de a executa lucrarea în intervalul orar 22:00-06:00.

În acest context, executantul lucrării va fi sancționat contravențional în conformitate cu prevederile art. 105 din OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, au mai transmis autoritățile.

„Având în vedere faptul că în zona respectivă traficul rutier se desfășoară cu dificultate, Brigada Rutieră intervine cu efective suplimentare pentru gestionarea optimă a situației și asigurarea fluenței traficului rutier”, se mai arată în comunicat.