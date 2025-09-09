Brigada Rutieră a anunțat restricții de circulație pe DN1, pentru lucrările la Magistrala 6 de metrou, Secțiunea SUD

Brigada Rutieră anunță că, începând de miercuri, 10 septembrie, vor fi restricții de circulație pe DN1, în vederea continuării lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, Secțiunea SUD. Lucrările se vor realiza concomitent pe ambele sensuri de deplasare ale DN1.

Așadar, potrivit sursei citate, vor fi restricții în zona intersecției cu str. Elena Văcărescu, respectiv în zona intersecției cu str. Constantin Dobrogeanu Gherea. Lucrările se vor realiza concomitent pe ambele sensuri de deplasare ale DN1.

„⁃ pe sensul de mers București - Otopeni, circulația rutieră se va desfășura pe 3 benzi de circulație;

⁃ pe sensul de mers Otopeni - București, traficul rutier va fi închis pe banda 1, în zona intersecției cu str. Constantin Dobrogeanu Gherea, desfășurându-se doar pe celelalte două benzi de circulație;

⁃ zona de lucrări va fi delimitată de zona deschisă traficului rutier prin balize direcționale, completate cu lămpi de lumină galbenă intermitentă;

⁃ pentru executarea lucrărilor, traficul rutier va fi închis pe segmentul de drum cuprins între str. Horia Măcelariu și bd. Aerogării”, precizează Brigada Rutieră.

Sursa citată recomandă conducătorilor de vehicule să dea dovadă de prudență în trafic și să respecte indicatoarele rutiere temporare amplasate în zonă.

Restricții de circulație au fost anunțate și în zona Otopeni, pe DN1 – Calea Bucureștilor, pentru execuția lucrărilor la viitoarea stație de metrou „Otopeni”, parte a Magistralei 6.

Potrivit Metrorex, au fost impuse următoarele măsuri de circulație:

Circulația rutieră se va desfășura pe câte două benzi pe fiecare sens.

Parapetul median va fi repoziționat.

O parte din traficul pe direcția București–Ploiești va fi deviat prin rețeaua stradală a orașului Otopeni: DN1 (km 13+750) – str. Polonă – str. Floare de Cais – str. Argeș – str. Traian – str. Oituz – DN1 (km 14+650).

Circulația pietonilor va fi asigurată pe trasee provizorii.

Accesul auto către str. 23 August din DN1 va fi restricționat.

De asemenea, Metrorex a prezentat și care sunt rutele alternative: