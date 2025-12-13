Incident tragic la stația Crângași: o femeie a murit după ce a coborât pe șine și a fost lovită de metrou

Un eveniment tragic s-a produs sâmbătă, 13 decembrie, la stația de metrou Crângași din Capitală, unde o femeie de 36 de ani a coborât pe șine și a fost lovită de un tren aflat în circulație.

Potrivit Observator, femeia ar fi coborât pe șine, cel mai probabil cu intenția de a-și pune capăt zilelor. Din cauza incidentului, circulația metrourilor a fost blocată temporar. Din păcate, aceasta nu a supraviețuit.

Garniturile care circulau pe linia afectată au fost redirecționate pe sensul opus de mers, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare. Aceasta a fost prinsă sub roțile garniturii.

Ulterior, trupul neînsuflețit al femeii a fost recuperat, iar circulația trenurilor a fost reluată.