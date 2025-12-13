search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa? „Avem cel mai mare consum de divertisment ieftin: Las Fierbinţi, Vocea României, TikTok 12 ore pe zi”

0
0
Publicat:

Un scriitor român stabilit în Germania, Gabriel Șerban, susține că a găsit motivul pentru care suntem pe ultimul loc în Europa la educaţie, infrastructură, productivitate, discernământ politic. O strategie de supraviețuire care a funcționat perfect acum 500 de ani s-a transmis cultural până azi.

De la statul la semafor până la alegeri suntem caracterizați de nerăbdare. FOTO: Ionelia Nuca
De la statul la semafor până la alegeri suntem caracterizați de nerăbdare. FOTO: Ionelia Nuca

„De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa la majoritatea indicatorilor civilizaționali?” Scriitorul român stabilit la Hanovra Gabriel Șerban propune o explicație tăioasă, care scapă modelelor academice sofisticate.

După ce a citit „tone de studii de economie comportamentală, psihologie socială, PISA, World Values Survey, Hofstede”, Gabriel Șerban spune că a ajuns la o concluzie simplă și șocantă: „Românii au o intoleranță patologică la întârzierea gratificării. Vrem totul ACUM. Instant. Fără să așteptăm.”

Între două lumi

Autorul trăiește „de 12 ani între două lumi”: Germania, Austria și Elveția pe de o parte, România pe de cealaltă. Diferențele sunt atât de mari încât devin un contrast cultural dureros: „În vest lucrez cu oameni care pot sta 7 ani să dezvolte o singură piesă de motor electric. În România, clientul vrea «mâine să fie gata blocul, că am dat șpagă la primărie să-mi aprobe în regim de urgență».”

Această presiune pentru rezultat imediat modelează totul: de la trafic – unde „dacă nu ai demarat în 0,7 secunde când s-a făcut verde, cel din spate rupe claxonul” – până la carieră, unde „vrem să fim director la 28 de ani, fără să trecem prin toate etapele”.

„De asta suntem pe ultimul loc la educație, infrastructură, productivitate”

Scurtătura, spune scriitorul, e şpagă, pile, „rezolvare”. Fenomenul se vede în economie, în consum, în educație: „În business: vrem profit de mâine, nu după 5–7 ani de investiţii”. În timp ce „nemții stau 10 ani să facă un Porsche 911 perfect”, noi „am făcut Aro de Muscel și Dacia Logan pentru că e simplu, ieftin și prost”. Iar această diferență nu e doar tehnologică, ci mentală.

Șerban subliniază că românii visează „vilă cu piscină în 5 ani, BMW X6 la 22 de ani, vacanțe în Dubai de trei ori pe an – toate pe credit”, pentru că plăcerea imediată cântărește mai mult decât siguranța viitorului.

„Noi avem cel mai mic consum de pastă de dinţi din Europa pentru că şi spălatul pe dinţi «durează prea mult», dar cel mai mare consum de divertisment ieftin: Las Fierbinţi, Vocea României, TikTok 12 ore pe zi. Pentru că ăla e instant. Dopamină acum.”, spune el. „O carte bună cere 6–12 luni să o scrii şi 20–30 de ore să o citeşti. Un reel de 15 secunde îţi dă plăcere imediată. Ghici ce aleg 90% din populaţie”, detaliază scriitorul.

Acesta e motivul, spune Șerban, pentru care suntem pe ultimul loc la:

- educaţie (nu avem răbdare să învăţăm)

- infrastructură (nu avem răbdare să aşteptăm 10 ani o autostradă făcută bine)

- productivitate (nu avem răbdare să lucrăm constant şi în echipă)

- discernământ politic (alegem promisiuni de „revoluţie peste noapte”)

Rădăcini istorice: „dacă nu iau eu acum, ia altul”

Explicația pe termen lung vine din evoluție socială, susține autorul, citând cercetările lui Joseph Henrich și ale colegilor săi de la Harvard („The WEIRDest People in the World”) şi în seria de studii despre „time discounting” care arată că există o corelaţie brutală între: gradul de dezvoltare al unei societăţi şi capacitatea populaţiei de a amâna gratificarea (low time discounting):

Citește și: Andrei Pleșu, despre defectele românilor care „pot fi utile” Europei: „Și hărnicia poate fi un viciu” VIDEO

„Societățile dezvoltate au trecut prin secole de selecție culturală pentru cooperare și investiție pe termen lung. Pe de altă parte, în spațiul românesc, „mâine putea să vină turcul și să-ți ia tot, putea să vină ciuma, seceta sau boierul”. Într-un asemenea context, „omul inteligent nu investea 15 ani într-o moară. Omul inteligent lua tot ce putea AZI”.

Această mentalitate – „o strategie de supraviețuire care a funcționat perfect acum 500 de ani” – s-a transmis cultural până azi: „Avem un discount rate extrem de mare: viitorul valorează aproape zero. Prezentul valorează totul.” Concluzia: „Niciun proiect mare nu are sens economic pentru noi.”

Diaspora: același ADN, altă lume

Cel mai puternic experiment natural este diaspora. „Pune 100.000 de români în Germania și 100.000 în Spania. După 15–20 de ani, cei din Germania își deschid firme solide, copiii lor lucrează la Bosch sau Siemens.” Diferența? „Mediul îi pedepsește instant dacă încearcă șmecheria românească și îi răsplătește masiv dacă au răbdare și joacă pe termen lung.”

Lipsa răbdării se manifestă în fiecare aspect al vieții publice: „Omul care nu suportă să citească mai mult de 45 de secunde nu va construi niciodată o autostradă în 10 ani.” La televiziuni, „cinci-șase oameni vorbesc simultan… nimeni nu termină o idee”. Și în comentarii: „Furia instantanee la semafor e aceeași furie instantanee din comentarii. Claxonează în secunda 0,7 și înjură în secunda 8.”

Există leac? Da, dar e dureros

Reformele reale presupun inversarea totală a modului în care valorizăm comportamentele sociale: „Trebuie să-i pedepsim brutal pe cei care vor «totul acum» – zero toleranță la șpagă – și să-i răsplătim obscen de bine pe cei care investesc constant 10–20 de ani.” Până când „a aștepta devine cool și profitabil”, România va rămâne „nația care vrea să ajungă cu Dacia Logan tunată în Dubai, dar nu e dispusă să aștepte nici 10 secunde la semaforul vieții”.

Și peste toate planează sfatul simplu al Părintelui Cleopa, pe care Șerban îl repetă ca un antidot cultural: „Răbdare, răbdare, răbdare, răbdare! Mânca-v-ar Raiul să vă mănânce!”

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
digi24.ro
image
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
gandul.ro
image
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
mediafax.ro
image
Starul din sport care și-a cheltuit primul milion de dolari în 45 de minute. Pe ce a aruncat banii și ce mesaj i-a dat banca
fanatik.ro
image
Verdict pentru ofițerul de contrainformații care a împușcat primii revoluționari la Timișoara, în decembrie 1989. Vasile Joițoiu, confirmat „securist” după 36 de ani
libertatea.ro
image
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Măsuri de urgenţă la Spitalul de Pediatrie din Iaşi: Internări sistate şi apă oprită, din cauza unei bacterii
observatornews.ro
image
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
cancan.ro
image
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
prosport.ro
image
Cutremure succesive în România: unul s-a produs într-o zonă neobișnuită. Ce magnitudine a avut
playtech.ro
image
Giovanni Becali a făcut top 5 transferuri din SuperLiga: trei sunt de la FCSB! „Am adus ofertă de 2,5 milioane de euro pe Târnovanu”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Imagini reprobabile: fanii lui Feyenoord au făcut praf un apartament din București, cu zâmbetul pe buze
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
Povestea celui mai tânăr primar al Bucureștiului. Care au fost proiectele cu care a impresionat
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
Filmul de Crăciun care face senzație pe Netflix. A ajuns deja în topul preferințelor din România
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”

OK! Magazine

image
Anunț crucial de la Palat. Mărturisirea Regelui Charles despre cancerul său: cea mai "grea" declarație de până acum

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică