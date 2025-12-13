Video Cine sunt cei patru finaliști de la „Vocea României” care se duelează pentru premiul de 100.000 de euro

Sezonul 13 al emisiunii „Vocea României” se apropie de sfârșit, finala urmând să aibă loc vineri, 19 decembrie, la ora 20:30.

Publicul va decide prin vot cine pleacă acasă cu trofeul și premiul în valoare de 100.000 de euro.

Ediția de anul trecut a avut-o câștigătoare pe Ana Şova, din echipa lui Tudor Chirilă, care a interpretat în finală cântecul Mariei Drăgan „Vai, sărmana turturică”, într-o variantă readaptată, alături de actorul Marius Manole.

Cine sunt finaliștii sezonului 13 Vocea României

Echipa Smiley: Anita Petruescu

​Anita a venit la Vocea României după multă reflecție asupra viitorului ei. A studiat la profil uman și, apoi, a urmat Conservatorul, specializându-se în jazz – muzică ușoară.

Ulterior, s-a mutat în Olanda pentru un master în jazz, unde și-a creat o comunitate și proiecte concrete, urmând să cânte la Jazz Ahead.

Jazzul este chemarea ei clară, fiind un gen care i se potrivește prin spontaneitatea sa, iar, anul trecut, a lansat un album cu piese originale de jazz modern, scrie ProTV.

Echipa Theo Rose & Horia Brenciu: Eva Nicolescu

Potrivit Info Music, la doar 17 ani, Eva Nicolescu are deja un CV artistic impresionant. A început să studieze pianul la șapte ani și canto la nouă, orientându-se către pop și jazz, stil în care compune și propriile melodii.

A urcat pe scene importante precum Românii au talent 2022 și Il Concerto di Natale din Italia, unde l-a întâlnit pe Papa Francisc.

La Vocea României, a întors toate scaunele cu piesa „Rumour Has It” și l-a impresionat pe Irina Rimes cu compoziția proprie „Him”. Este fiica președintelui Dinamo Andrei Nicolescu și s-a calificat în marea finală după votul publicului.

Echipa Irina Rimes: Raisa Radu

Raisa Radu a impresionat la audiții, întorcând toate cele patru scaune cu piesa „Don't You Remember”. Irina Rimes și Tudor Chirilă i s-au alăturat pe scenă, creând un moment memorabil.

Fără studii muzicale sau lecții de canto, Raisa cântă din pasiune, face parte dintr-o trupă și visează să compună propriile piese. Este voluntar într-o asociație pentru copii defavorizați, se consideră curioasă și atentă la oameni și își dorește să-și construiască un studio propriu.

Muzica reprezintă pentru ea un mod de a spune adevărul, iar dacă ar alege un antrenor, ar opta între Irina Rimes și Tudor Chirilă.

Echipa Tudor Chirilă: Alessia Pop

Alessia, elevă la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, și-a împlinit visul participând la Vocea României, unde a întors patru scaune. Cântă de la o vârstă foarte fragedă, a început canto la 5 ani și pian la 8 ani, fiind câștigătoare a numeroase concursuri locale și naționale.

Din copilărie, s-a refugiat în muzică, iar sprijinul îl găsește în familia sa și în credința în Dumnezeu. Alessia cântă și în corul bisericii și își dorește să urmeze Conservatorul din București pentru a-și construi o carieră muzicală.

Participarea la emisiune a fost atât pentru experiență, cât și pentru a întâlni noi oameni, visul său fiind să întoarcă toate scaunele și să impresioneze publicul.