Restricții de circulaţie în Bucureşti, în ziua sfințirii Catedralei Naționale

Poliţia Capitalei anunţă restricţii majore de trafic în zona Catedralei Naţionale, duminică, 26 octombrie, între orele 00.00 şi 22.00, când Patriarhia Română va organiza slujba de sfinţire a lăcaşului de cult.

În perioada 25-31 octombrie, Patriarhia Română va organiza o serie de evenimente dedicate Zilelor Sfinţirii Catedralei Naţionale, cel mai important moment fiind slujba de sfinţire din 26 octombrie.

Pentru buna desfăşurare a evenimentelor, Brigada Rutieră a anunţat că traficul rutier va fi restricţionat duminică, între orele 00.00 şi 22.00, pe mai multe artere centrale: Bulevardul Unirii (între Piaţa Unirii şi Piaţa Constituţiei), Calea 13 Septembrie (între Bulevardul Libertăţii şi Piaţa Arsenalului), Bulevardul Libertăţii, Bulevardul Naţiunile Unite, Strada Izvor, Strada B.P. Haşdeu, precum şi alte străzi adiacente, printre care Uranus, Mihail Cioranu şi Ion Popescu-Gopo, scrie Mediafax.

Poliţia anunţă că în funcţie de numărul participanţilor, restricţiile vor fi aplicate gradual, pentru a nu bloca complet traficul din zonă.

Va fi asigurat un culoar pentru urgenţe şi accesul către instituţiile şi locuinţele din perimetrul afectat.

Autocarele care vor aduce pelerini din toată ţara vor fi parcate între orele 04.00 şi 10.00 pe Bulevardul Unirii, în Piaţa Constituţiei, pe Bulevardul Libertăţii, Tudor Vladimirescu, Splaiul Independenţei şi Strada Buzeşti, sub supravegherea poliţiştilor rutieri.

Brigada Rutieră le recomandă şoferilor să evite deplasările în zona Catedralei Naţionale, să respecte indicaţiile poliţiştilor şi să nu oprească sau să staţioneze decât în locurile special amenajate.

Pietonii sunt sfătuiţi să folosească doar trotuarele şi trecerile de pietoni şi să traverseze regulamentar, la culoarea verde a semaforului.