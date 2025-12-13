Motoarele cu ardere internă ar putea fi permise şi după 2035. „O reducere cu 90% a emisiilor de CO2 va fi obligatorie”

Comisia Europeană va renunța la planurile de interzicere efectivă a mașinilor noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035, a declarat, vineri, Manfred Weber, președintele celui mai mare partid din Parlamentul European, PPE.

Comisia Europeană va lua măsuri pentru a renunța la planurile de interzicere efectivă a mașinilor noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035, a declarat vineri un important parlamentar european, ceea ce ar fi o victorie majoră pentru Germania, care a făcut presiuni pentru a-și proteja producătorii auto, a relatat Reuters.

Manfred Weber, președintele celui mai mare partid din Parlamentul European, PPE, a sugerat într-o declarație anterioară că va exista o propunere alternativă pentru o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 pentru obiectivele producătorilor auto privind flotele începând cu 2035.

Interdicția planificată a fost o parte esențială a strategiei UE de a impulsiona decarbonizarea continentului și de a stimula dezvoltarea vehiculelor electrice. Însă Bruxelles-ul s-a confruntat cu un lobby intens, în special din partea Germaniei și a producătorilor săi auto, care spun că se confruntă cu o concurență acerbă din partea Chinei. Politicianul german, care conduce și grupul PPE, a declarat că ar trebui să fie lăsată la latitudinea piețelor și a consumatorilor cum se ating obiectivele climatice.

Acest lucru a reiterat argumentele formulate de Mercedes-Benz (MBGn.DE) și BMW (BMWG.DE) - dar s-a contrazis cu cele ale Volvo Cars din Suedia și ale altora care spun că au investit deja masiv în tranziția către electricitate și că orice inversare a interdicției ar fi o trădare.

Directorul comercial al Volvo Cars, Erik Severinson, a declarat vineri pentru Reuters că orice schimbare de direcție ar submina încrederea în viitoarele reglementări, iar compania sa este „gata să meargă” cu alternative electrice.

Modificările vor fi prezentate în 16 decembrie

Comisia Europeană, care urmează să facă un anunț cu privire la schema planificată pe 16 decembrie, a declarat că nu va comenta nicio propunere în prealabil.

Weber nu a oferit mai multe detalii, dar a declarat joi seară că, în conformitate cu noile planuri, o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 va fi obligatorie pentru obiectivele producătorilor auto privind flotele pentru noile înmatriculări începând cu 2035.

„De asemenea, nu va exista o țintă de 100% începând cu 2040”, a declarat el pentru tabloidul Bild.

Cancelarul german Friedrich Merz, care a fost și el prezent la conferința de presă de vineri, a declarat că vehiculele electrice rămân principala cale către neutralitatea carbonului, dar există și alte tehnologii, cum ar fi combustibilii sintetici.

„Și exact asta înțelegem prin deschidere tehnologică. Acest lucru oferă acum industriei o siguranță reală în planificare”, a spus Merz.

Germania a făcut lobby intens pentru a obține anularea interdicției planificate, îngrijorată că producătorii săi auto vor fi supuși unei presiuni și mai mari, pe măsură ce rivalii asiatici se impun din ce în ce mai mult în Europa, în timp ce tarifele de import din SUA au dat o lovitură majoră.

Cancelarul Friedrich Merz (CDU) a cerut, la finalul lunii noiembrie, într-o scrisoare adresată președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, ca UE să ia în considerare și motoarele cu ardere „de înaltă eficiență” în revizuirea limitelor de emisii ale flotei începând cu 2035.

Comisarul pentru transporturi: „Suntem deschiși la toate tehnologiile”

Întrebat dacă UE va permite nu doar mașinile hibride, ci și motoarele convenționale cu ardere internă, comisarul pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a declarat pentru Handelsblatt: „Suntem deschiși la toate tehnologiile”.

Citește și: Cu cât se vor scumpi mașinile noi prin strategia de decarbonare

Comisarul a adăugat: „Scrisoarea cancelarului Merz a fost foarte bine primită.” Comisia va include „toate evoluțiile tehnologice” în noul regulament – ​​„inclusiv rolul combustibililor cu emisii zero și cu emisii reduse și al biocombustibililor avansați.”

Acest lucru este important pentru a permite o tranziție „viabilă din punct de vedere economic și echitabilă din punct de vedere social” către sisteme de propulsie neutre din punct de vedere climatic, a declarat Tzitzikostas. Alți doi oficiali ai Comisiei au confirmat că intenționează să permită motoarele tradiționale cu ardere internă, atâta timp cât acestea sunt alimentate cu biocombustibili sau e-combustibili.

„Dorim să ne menținem obiectivele, dar trebuie să luăm în considerare toate evoluțiile geopolitice recente. Trebuie să ne asigurăm că nu ne punem în pericol competitivitatea, ajutând în același timp industria europeană să își mențină avansul tehnologic”, a declarat comisarul grec. „De aceea, examinăm și cum putem consolida cel mai bine lanțul valoric european al industriei auto – de exemplu, prin criterii de preferință UE specifice”, a spus el.

Ce tehnologii ar putea fi folosite

Principalele tehnologii la care face referire ar putea fi în primul rând combustibilii regenerabili, așa numiții e-fuels, carburanți sintetici care pot fi folosiți în actualele motoare cu combustie, dar sunt produși prin utilizarea de CO2 din atmosferă. Din acest motiv sunt considerați neutri din punct de vedere al emisiilor de CO2.

Apoi, motorizările PHEV și REEV - cele care combină motoarele termice cu propulsia electrică, având baterii cu încărcare la priză – sunt de asemenea soluții de compromis, care reduc substanțial emisiile de CO2, dar oferă avantajele motoarelor cu combustie (preț mai redus, autonomie mărită, capacitate de alimentare rapidă).

Industria auto din Europa este împărțită din acest punct de vedere, pentru că unii producători care au făcut investiții mari în propulsia electrică au abandonat aproape complet motoarele termice, în timp ce alții mult mai pragmatici au continuat să-și bazeze vânzările pe aceste motoare cu combustie cerute de public, chiar și în versiunile hibrid.

Germania este una dintre țările care cer revizuirea interdicțiilor privind motoarele cu combustie tocmai pentru că industria auto din această țară este foarte mare și a fost puternic afectată de concurența mărcilor chinezești, venite cu prețuri mici ca urmare a subvențiilor acordate de statul chinez.

Vânzările în scădere masivă și reducerile de personal de ordinul zecilor de mii de angajați sunt doar câteva dintre efectele cu care s-a confruntat cea mai mare piață de vehicule din Europa și totodată cel mai mare producător de vehicule din regiune.

Ce înseamnă e-fuels

E-carburanții, numiți și e-fuels, sunt combustibilii sintetici sunt produşi prin combinarea hidrogenului cu dioxidul de carbon şi rezultatul arderii acestora poate fi captat din atmosferă. Aceşti combustibili sunt consideraţi neutri din punct de vedere climatic doar dacă energia necesară pentru producerea lor şi componentele lor sunt generate din surse regenerabile.

Presa internațională scrie că „e-fuels” ard precum benzina din petrol, dar fără emisii de gaze de seră. Un exemplu de e-fuel este benzina metanolică sintetică, produsă cu hidrogen verde, obţinut cu energie regenerabilă.

Astfel de carburanți nu sunt produși în cantități mari, iar un studiu recent a arătat că producția mondială prognozată pentru „electro-carburanți” ar acoperi o parte foarte mică din cerere. Pentru ca aceste mașini cu „e-fuels” să ajungă să fie numeroase va fi nevoie de proiecte mari de investiții, de miliarde de euro.

Carburanţii sintetici pot fi obţinuţi din cărbune, gaz metan sau biomasă prin diferite metode.