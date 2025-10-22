O femeie a fost observată în timp ce arunca cu obiecte în mașinile care intră în pasajul Obor, pe sensul Liceul Hașdeu–Lizeanu. Poliția a fost sesizată, dar nu a reușit să o identifice până acum.

"Atenție mare la intrarea în pasajul Obor, mai ales pe sensul dinspre Liceul Hașdeu către Lizeanu! În zonă se află o doamnă care aruncă cu obiecte în mașinile care intră în pasaj", a avertizat un utilizator pe grupul de Facebook Info Trafic Bucuresti si Ilfov.

El a transmis, de asemenea, că a fost deja la poliție să depună plângere, iar că autoritățile i-au spus că nu a fost singurul care a făcut această sesizare.

Sursa: Facebook / Info Trafic Bucuresti si Ilfov

Polițiștii nu au reușit să o identifice pe femeie până la acest moment.

"Postez acest mesaj ca să fiți atenți și, dacă mai întâmpinați astfel de situații, să raportați și voi poate așa se va rezolva mai repede", a mai transmis bărbatul.