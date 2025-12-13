Video „O panaramă”. Lucrare de cascadorii râsului la Slobozia: stâlpii pe trotuar, pietonii pe șosea: „Ce profesie aveți? Aparent, cizmari”

O situație demnă de cascadorii râsului a fost surprinsă recent într-un cartier din Slobozia, județul Ialomița, unde stâlpii de electricitate au fost amplasați chiar pe trotuarul proaspăt construit, blocând practic circulația pietonală.

„Asa se fac trotuarele în Slobozia Noua pe strada Margini. Domnule primar, sunteți de acord? Dorel a greșit proiectul, pietonul merge pe șosea și stâlpii stau bine-mersi pe trotuar”, a reclamat un localnic, pe Facebook.

Într-o filmare devenită virală pe Tiktok, primarul Alexandru Potor a reacționat. El a mers pe șantier ș i-a certat pe cei care au făcut lucrările.

„Stâlpii sunt puși pe trotuar. Voi ce profesie aveți? Aparent, cizmari. De ce i-ați lăsat în trotuar? Explicați voi, că lumea mă înjură pe mine. N-ați avut pe unde să duceți trotuarul? Și credeți că o să circule cineva? Suntem cascadorii râsului. (…) De ce ați făcut așa? Bă, nu se poate așa ceva. Pe banii cui faceți modificarea asta, voi plătiți, da? Ne-am înțeles. Sunteți o firmă serioasă, dar aici v-ați dat în petec. Ceea ce ați făcut aici este o panaramă”, a spus primarul Alexandru Potor.

Potrivit primarului refacerea trotuarului va fi suportată integral de firma de construcții, fără costuri pentru bugetul local.

