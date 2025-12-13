De ce tinerii maghiari aleg să studieze în afara Ungariei: orașul din România care a devenit o destinație atractivă

Un număr tot mai mare de tineri din Ungaria își încep studiile universitare în afara țării, România devenind o destinație tot mai atractivă.

Potrivit unui studiu realizat de Academia Engame, peste 18.000 de tineri maghiari au urmat cursuri în străinătate în anul universitar 2024–2025, ceea ce înseamnă că aproximativ unul din nouă tineri alege această opțiune.

Sociologul Andrea Szabó a explicat, într-o emisiune difuzată de InfoRádió, motivele care stau la baza acestui fenomen, potrivit Infostart.hu.

„De fapt, sunt foarte puține statistici disponibile cu privire la câți tineri ungari studiază în străinătate și, deși există un flux informațional în cadrul UE, în ceea ce privește Regatul Unit, Statele Unite, Canada sau alte țări, sunt posibile doar speculații; situația este complicată din cauza faptului că mulți tineri, elevi de liceu nu mai învață acasă, astfel că dispar de pe radar ca mergând la universitate în străinătate”, a declarat Szabó, potrivit tion.

Surcia citată susține că, înainte de Brexit, Regatul Unit era principala destinație. Ulterior, pandemia și ieșirea Marii Britanii din UE au determinat tinerii să caute alternative în Europa, unde taxele de școlarizare sunt mai mici sau inexistente.

Austria și România (în special Cluj-Napoca și Transilvania) au devenit opțiuni preferate, datorită proximității și programelor în limba maghiară, care elimină barierele lingvistice.

Sociologul atrage însă atenția asupra efectelor pe termen lung ale șederilor îndelungate în străinătate:

„Dacă un student este în străinătate mai mult de trei sau șase luni, atunci este mai probabil să-și formeze prietenii acolo, să-și dezvolte relații amoroase acolo… și este ușor de imaginat că aceste relații de zi cu zi îl vor ține acolo și se va distanța din ce în ce mai mult de mediul său din Ungaria”, a explicat Andrea Szabó.

Datele Oficiului Central de Statistică din Ungaria arată că țara a redevenit una de emigrare începând cu 2021, cu mai multe plecări decât reveniri, iar acest fenomen include și studenții care aleg să rămână în străinătate după finalizarea studiilor.