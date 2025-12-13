Laptele auriu, băutura de iarnă care aduce beneficii inimii, digestiei și somnului

Laptele cu turmeric, numit și „laptele auriu”, are numeroase beneficii pentru sănătate, deși mulți nu le cunosc. Originară din India, această băutură poate fi savurată înainte de culcare sau ca un remediu reconfortant de iarnă, contribuind la susținerea sănătății zilnice.

Laptele cu turmeric oferă numeroase beneficii pentru sănătate, ajutând la scăderea glicemiei, prevenirea problemelor digestive și având efecte antiinflamatoare, scrie Hindustan Times.

Cum se preparăm laptele cu turmeric

Pentru a prepara laptele cu turmeric, avem nevoie de câteva ingrediente:

1/2 cană (120 ml) de lapte

1 linguriță turmeric

1 bucățică mică de ghimbir ras sau 1/2 linguriță pudră de ghimbir

1 linguriță miere sau sirop de arțar (opțional)

După ce am adunat toate ingredientele, le amestecăm într-o cratiță mică. Încălzim amestecul la foc mediu și îl lăsăm să fiarbă ușor. Când începe să fiarbă, reducem focul și îl lăsăm să fiarbă la foc mic aproximativ 10 minute.

Când laptele devine parfumat, îl strecurăm într-o cană și presărăm un vârf de scorțișoară pentru aromă și beneficii suplimentare.

Se poate consuma în siguranță zilnic, o cană din laptele auriu înainte de culcare fiind benefică pentru imunitate, digestie și somn. Noaptea este ideală, deoarece laptele cald cu turmeric ajută la relaxare, reduce inflamația și susține un somn mai bun.

Datorită proprietăților antibacteriene și antiinflamatoare ale turmericului, poate ameliora simptomele răcelilor și tusei. O linguriță de pudră este suficientă pentru o cană, dar se poate ajusta după gust.

Turmericul nu cauzează pierderea în greutate, dar combinat cu o dietă echilibrată poate susține metabolismul și reduce inflamația.

Beneficiile pentru sănătate

1. Prietenos cu inima

Turmericul conține curcumină, un compus bioactiv cu efecte puternic antiinflamatoare. Acesta acționează aproape ca un analgezic natural, reducând inflamația și durerea.

Cercetări publicate în Journal of Oxidative Medicine and Cellular Longevity sugerează că curcumina poate reduce riscul de boli de inimă și poate ameliora simptomele artritei prin controlul stresului oxidativ.

2. Ajută la scăderea glicemiei

Laptele cu turmeric poate îmbunătăți modul în care corpul folosește insulina, sprijinind menținerea unui nivel sănătos al zahărului din sânge, susține nutriționista Vidhi Chawla, fondatoarea FISICO Diet and Aesthetic Clinic. Curcumina reduce rezistența la insulină.

3. Benefic împotriva infecțiilor

Turmericul are proprietăți naturale antibacteriene, antivirale și antifungice. Acesta ajută și corpul să lupte mai eficient împotriva infecțiilor și să reducă severitatea răcelilor și a tusei. Natura sa caldă și liniștitoare contribuie, de asemenea, la un somn mai bun, susținând imunitatea.

4. Previne problemele digestive

În cazul în care aveți probleme digestive, includerea turmericului în lapte poate ajuta. Proprietățile antiinflamatoare și antioxidante ale curcuminei sprijină digestia sănătoasă și calmează iritațiile intestinale.

Un studiu publicat în Metabolic Brain Disease arată că turmericul poate ameliora simptomele tulburărilor digestive, cum ar fi sindromul de colon iritabil. Este o băutură calmantă, ideală înainte de culcare.

5. Întărește oasele

Chawla explică cum laptele cu turmeric, bogat în vitamina D, ajută la construirea și menținerea oaselor puternice. În combinație cu beneficiile antiinflamatoare ale turmericului, acest lapte devine o băutură hrănitoare pentru sănătatea oaselor și confortul articulațiilor.

6. De mare ajutor în sezonul rece

Laptele cu turmeric este perfect pentru vremea rece. Efectul său de producere a căldurii ajută la circulația sângelui și menține corpul confortabil, motiv pentru care este o băutură preferată în sezonul rece.

7. Îmbunătățește memoria

Potrivit unui studiu publicat în Neuropeptides, curcumina poate crește nivelurile factorului neurotrofic derivat din creier (BDNF), o substanță care ajută creierul să formeze noi conexiuni și să stimuleze creșterea celulelor cerebrale. Nivelurile scăzute de BDNF pot fi asociate cu tulburări cerebrale, inclusiv boala Alzheimer.