search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Laptele auriu, băutura de iarnă care aduce beneficii inimii, digestiei și somnului

0
0
Publicat:

Laptele cu turmeric, numit și „laptele auriu”, are numeroase beneficii pentru sănătate, deși mulți nu le cunosc. Originară din India, această băutură poate fi savurată înainte de culcare sau ca un remediu reconfortant de iarnă, contribuind la susținerea sănătății zilnice.

Lapte cu turmeric/FOTO: Shutterstock
Lapte cu turmeric/FOTO: Shutterstock

Laptele cu turmeric oferă numeroase beneficii pentru sănătate, ajutând la scăderea glicemiei, prevenirea problemelor digestive și având efecte antiinflamatoare, scrie Hindustan Times.

Cum se preparăm laptele cu turmeric

Pentru a prepara laptele cu turmeric, avem nevoie de câteva ingrediente:

  • 1/2 cană (120 ml) de lapte
  • 1 linguriță turmeric
  • 1 bucățică mică de ghimbir ras sau 1/2 linguriță pudră de ghimbir
  • 1 linguriță miere sau sirop de arțar (opțional)

După ce am adunat toate ingredientele, le amestecăm într-o cratiță mică. Încălzim amestecul la foc mediu și îl lăsăm să fiarbă ușor. Când începe să fiarbă, reducem focul și îl lăsăm să fiarbă la foc mic aproximativ 10 minute.

Când laptele devine parfumat, îl strecurăm într-o cană și presărăm un vârf de scorțișoară pentru aromă și beneficii suplimentare.

Se poate consuma în siguranță zilnic, o cană din laptele auriu înainte de culcare fiind benefică pentru imunitate, digestie și somn. Noaptea este ideală, deoarece laptele cald cu turmeric ajută la relaxare, reduce inflamația și susține un somn mai bun.

Datorită proprietăților antibacteriene și antiinflamatoare ale turmericului, poate ameliora simptomele răcelilor și tusei. O linguriță de pudră este suficientă pentru o cană, dar se poate ajusta după gust.

Turmericul nu cauzează pierderea în greutate, dar combinat cu o dietă echilibrată poate susține metabolismul și reduce inflamația.

Beneficiile pentru sănătate

1. Prietenos cu inima

Turmericul conține curcumină, un compus bioactiv cu efecte puternic antiinflamatoare. Acesta acționează aproape ca un analgezic natural, reducând inflamația și durerea.

Cercetări publicate în Journal of Oxidative Medicine and Cellular Longevity sugerează că curcumina poate reduce riscul de boli de inimă și poate ameliora simptomele artritei prin controlul stresului oxidativ.

2. Ajută la scăderea glicemiei

Laptele cu turmeric poate îmbunătăți modul în care corpul folosește insulina, sprijinind menținerea unui nivel sănătos al zahărului din sânge, susține nutriționista Vidhi Chawla, fondatoarea FISICO Diet and Aesthetic Clinic. Curcumina reduce rezistența la insulină.

3. Benefic împotriva infecțiilor

Turmericul are proprietăți naturale antibacteriene, antivirale și antifungice. Acesta ajută și corpul să lupte mai eficient împotriva infecțiilor și să reducă severitatea răcelilor și a tusei. Natura sa caldă și liniștitoare contribuie, de asemenea, la un somn mai bun, susținând imunitatea. 

4. Previne problemele digestive

În cazul în care aveți probleme digestive, includerea turmericului în lapte poate ajuta. Proprietățile antiinflamatoare și antioxidante ale curcuminei sprijină digestia sănătoasă și calmează iritațiile intestinale.

Un studiu publicat în Metabolic Brain Disease arată că turmericul poate ameliora simptomele tulburărilor digestive, cum ar fi sindromul de colon iritabil. Este o băutură calmantă, ideală înainte de culcare. 

5. Întărește oasele

Chawla explică cum laptele cu turmeric, bogat în vitamina D, ajută la construirea și menținerea oaselor puternice. În combinație cu beneficiile antiinflamatoare ale turmericului, acest lapte devine o băutură hrănitoare pentru sănătatea oaselor și confortul articulațiilor. 

6. De mare ajutor în sezonul rece

Laptele cu turmeric este perfect pentru vremea rece. Efectul său de producere a căldurii ajută la circulația sângelui și menține corpul confortabil, motiv pentru care este o băutură preferată în sezonul rece.

7. Îmbunătățește memoria

Potrivit unui studiu publicat în Neuropeptides, curcumina poate crește nivelurile factorului neurotrofic derivat din creier (BDNF), o substanță care ajută creierul să formeze noi conexiuni și să stimuleze creșterea celulelor cerebrale. Nivelurile scăzute de BDNF pot fi asociate cu tulburări cerebrale, inclusiv boala Alzheimer.

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
digi24.ro
image
Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
gandul.ro
image
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
mediafax.ro
image
Nemaivăzut în România! Mirel Rădoi, achiziție uluitoare de 250.000 de euro, la o lună de la despărțirea de U Craiova. Imagini chiar din fața casei antrenorului. Foto exclusiv
fanatik.ro
image
Greșeala făcută de Nicușor Dan după ce a văzut documentarul Recorder, explicată de Ludovic Orban: „Trebuie să intervină președintele”
libertatea.ro
image
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
E oficial! Oferta de 1,1 miliarde de euro a fost refuzată
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Oraşul european cu 50 de locuitori. "Cel mai mic oraş din lume" se află la doar 12 ore cu maşina de România
observatornews.ro
image
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese
cancan.ro
image
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
prosport.ro
image
Locul din bucătărie în care este așezat frigiderul poate influența consumul de energie. Unde ar trebui amplasat
playtech.ro
image
Ultimele informații despre Lixandru și Miculescu înainte de FCSB – Slobozia. „Mă sperie!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
Unde trebuie să punem bradul de Crăciun ca să avem noroc. Ce spun regulile feng-shu
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
click.ro
image
Rețeta ieftină a Annei Lesko de plăcințele cu praz și cartofi. Sfatul nutriționiștilor pentru Postul Crăciunului: „Farfuria în culori!”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Constantin Brancoveanu jpg
Relațiile Sublimei Porți cu Țările Române în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii își schimbă radical viața începând cu 1 ianuarie 2026. Vor avea parte de iubire și noroc din abundență
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
Anunț crucial de la Palat. Mărturisirea Regelui Charles despre cancerul său: cea mai "grea" declarație de până acum

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică