Video „Ce retardați”. Imagini scandaloase cu fanii Feyenoord care devastează un apartament din București după meciul FCSB

Mai mulți suporteri ai echipei olandeze Feyenoord au fost filmați în timp ce distrugeau un apartament din Capitală, după meciul de Europa League cu FCSB, încheiat cu scorul de 4-3. Imaginile au stârnit indignare în rândul internauților.

Videoclipul suprinde mai mulți bărbați care lovesc puternic pereții și aruncă obiecte din apartament, gesturi care au stârnit revoltă în rândul internauților.

„Asta nu are legătură cu deplasarea pentru echipă”, a scris un internaut.

„Comportament de gunoaie al unor fani Feyenoord în București noaptea trecută, care au demolat complet un apartament”, a scris Casul Ultra, pe FB.

„Ce retardați”, a adăugat altcineva.

„Asta nu e fotbal”, a spus altă persoană.

Până în acest moment, autoritățile locale nu au oferit detalii privind eventuale sancțiuni sau investigații privind distrugerile din apartament.

La partida disputată pe Arena Națională, Feyenoord a fost susținută de aproximativ 5.000 de fani, care au petrecut mai multe ore în Centrul Vechi înainte de a se îndrepta către stadion.

Meciul s-a încheiat dramatic, FCSB reușind să se impună cu 4-3 după ce a revenit de la 1-3. Golul victoriei a fost marcat în minutul 90+5 de Florin Tănase.

Dezastru și pe străzi după meciul FCSB-Feyenoord

Suporterii lui Feyenoord sunt cunoscuți în toată Europa pentru frenezia cu care-și încurajează echipa peste tot. La București, ei au lăsat urme pe străzile Capitalei. Sticle sparte, cioburi, doze de bere au fost lăsate la voia întâmplării pe bulevardele pe care a circulat coloana de suporteri batavi.

Fanii au luat cu asalt pub-urile și berăriile din Centrul Vechi, pe care au pus stăpânire în întregime. Suporterii au dat foc unei copertine din Centrul Vechi, dar au fost repede potoliți de forțele de ordine.