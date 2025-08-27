Polițistă rănită într-un accident, în București. Autospeciala în care se afla a intrat în coliziune cu un autovehicul la Arcul de Triumf

O polițistă a fost rănită miercuri, 27 august, într-un accident produs în zona Arcului de Triumf din București, după ce autospeciala de poliție în care circula, aflată în misiune, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul.

„În jurul orei 10.30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier în zona Piața Arcul de Triumf”, a precizat, miercuri, într-un comunicat, Brigada Rutieră a Capitalei.

Mașina de poliție circula în regim prioritar

Autospeciala de poliție avea pornite semnalele speciale de avertizare.

„Din primele date, conducătorul unei autospeciale de poliție din cadrul Secției 2 Poliție, în vârstă de 25 de ani, care se deplasa în regim prioritar, având în funcțiune semnalele speciale de avertizare optice și acustice, pe str. Constantin Prezan dinspre Piața Charles de Gaulle către str. Mărăști, la intersecția cu bd. Regele Mihai I, a intrat în coliziune cu un autovehicul, condus de un bărbat în vârstă de 68 de ani, care se deplasa pe bd. Regele Mihai I dinspre Piața Presei Libere”, se mai arată în comunicat.

În urma impactului, polițista, în vârstă de 22 de ani, pasager în autospecială, a fost rănită.

Angajata MAI a fost transportată la Spitalul Elias, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ.

„În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului de circulație”, mai precizează Brigada Rutieră.

În urmă cu două luni, o autospecială de poliție aflată în misiune a fost implicată într-un accident, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din Constanța, după ce o șoferiță nu a acordat prioritate de trecere.

În luna mai, un pieton a fost rănit, după ce a fost lovit de o autospecială de poliție care circula cu semnalele în funcțiune pe șoseaua Colentina din București.