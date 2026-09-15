Jurnalistă agresată în timpul protestului din București. Un bărbat cu fața acoperită i-a lovit camera

O jurnalistă Snoop a fost agresată marți, în timpul protestului din Piața Victoriei, în timp ce filma mai mulți bărbați care aruncau cu pietre spre dispozitivul de protecție al jandarmilor. Unul dintre protestatari, care avea fața acoperită, i-a lovit camera și i-a cerut să plece.

Foto: Constanța Ștefan

Incidentul a avut loc spre finalul manifestației, pe strada Buzești, în apropierea Pieței Victoriei. Potrivit jurnaliștilor Snoop, mai mulți bărbați au desprins bucăți de piatră dintr-un refugiu de tramvai și le-au aruncat către bariera din spatele căreia se aflau jandarmii.

Ioana Moldoveanu filma scenele în momentul în care unul dintre bărbați s-a apropiat de ea și a lovit camera.

„Îţi iau telefonul, pleacă de aici”, i-ar fi spus bărbatul jurnalistei.

Moldoveanu i-a explicat că este jurnalistă, însă, potrivit relatării Snoop, acesta a început să o înjure.

Incidentul nu s-ar fi încheiat aici. Mai târziu, jurnalista l-a întâlnit din nou pe același bărbat în Piața Victoriei. Acesta ar fi recunoscut-o și i-ar fi spus: „Iar filmezi? Ţi-l sparg…”.

Agresiunea asupra jurnalistei Snoop vine după un alt incident în care au fost vizați reprezentanți ai presei. O echipă de jurnaliști de la Realitatea Plus a fost, de asemenea, agresată în timpul protestului de persoane cu fețele acoperite.

Poliția Capitalei a anunțat că face verificări în urma incidentului care a vizat echipa Realitatea Plus.