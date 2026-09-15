 Jurnalistă agresată în timpul protestului din București. Un bărbat cu fața acoperită i-a lovit camera | adevarul.ro
search
Marți, 15 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Jurnalistă agresată în timpul protestului din București. Un bărbat cu fața acoperită i-a lovit camera

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O jurnalistă Snoop a fost agresată marți, în timpul protestului din Piața Victoriei, în timp ce filma mai mulți bărbați care aruncau cu pietre spre dispozitivul de protecție al jandarmilor. Unul dintre protestatari, care avea fața acoperită, i-a lovit camera și i-a cerut să plece.

protest oieri piata victoriei, bucuresti, 15 septembrie 2026 sursa foto constanta stefan (22) jpeg
Foto: Constanța Ștefan

Incidentul a avut loc spre finalul manifestației, pe strada Buzești, în apropierea Pieței Victoriei. Potrivit jurnaliștilor Snoop, mai mulți bărbați au desprins bucăți de piatră dintr-un refugiu de tramvai și le-au aruncat către bariera din spatele căreia se aflau jandarmii.

Ioana Moldoveanu filma scenele în momentul în care unul dintre bărbați s-a apropiat de ea și a lovit camera.

„Îţi iau telefonul, pleacă de aici”, i-ar fi spus bărbatul jurnalistei.

Moldoveanu i-a explicat că este jurnalistă, însă, potrivit relatării Snoop, acesta a început să o înjure.

Incidentul nu s-ar fi încheiat aici. Mai târziu, jurnalista l-a întâlnit din nou pe același bărbat în Piața Victoriei. Acesta ar fi recunoscut-o și i-ar fi spus: „Iar filmezi? Ţi-l sparg…”.

Agresiunea asupra jurnalistei Snoop vine după un alt incident în care au fost vizați reprezentanți ai presei. O echipă de jurnaliști de la Realitatea Plus a fost, de asemenea, agresată în timpul protestului de persoane cu fețele acoperite.

Poliția Capitalei a anunțat că face verificări în urma incidentului care a vizat echipa Realitatea Plus.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
digi24.ro
image
Un american a cumpărat o barcă de 1.000 de dolari de pe Alibaba. A avut parte de o surpriză uriașă când a despachetat-o
stirileprotv.ro
image
Ghiță Ciobanul a vorbit pentru Gândul direct din Piața Victoriei. „Vrem să nu ne mai fie omorâte animalele, să putem exporta și să ne putem vinde marfa pe care o avem la prețul corect / Nu plecăm / Oamenii au fost blocați să vină la protest”
gandul.ro
image
GUNOAIE lăsate în urmă de CIOBANI: vuvuzele, sticle și un pantof. Cum a profitat un român?
mediafax.ro
image
Cine este Ciprian Pamfile, liderul instigatorilor de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. A vrut să candideze la Primăria Capitalei și a intrat pe teren la un meci al României
fanatik.ro
image
Pentagonul a prezentat bilanțul pagubelor suferite de SUA în urma atacurilor iraniene în Orientul Mijlociu
libertatea.ro
image
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
digi24.ro
image
Fotbalist desfigurat de antrenorul advers! » Meciul a fost abandonat, iar clubul a depus o plângere la poliție
gsp.ro
image
Tavi Popescu, dus la Obregia după ce ar fi consumat gaz ilariant? Gigi Becali, reacție-fulger la TV
digisport.ro
image
Funcțiile mai puțin cunoscute din Waze care îți fac drumurile mai ușoare. Cum le activezi cu ajutorul unor coduri speciale
click.ro
image
A fost ridicat de jandarmi liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Stația de carburanți unde benzina a depășit 10 lei pe litru
observatornews.ro
image
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
cancan.ro
image
Erori de 100.000.000 € la recalcularea pensiilor. Unele pensii, crescute cu 2.200 lei, altele scăzute cu 1.600
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
prosport.ro
image
Orașul din România în care sunt mai multe locuințe decât familii. De ce au rămas atât de multe case goale
playtech.ro
image
Vești bune pentru jucătorii de la CFR Cluj! „Am dat niște avansuri să poată oamenii să trăiască”
fanatik.ro
image
Căldura extremă nu va mai lovi doar vara, anunță NASA: În ce luni vor veni valurile de caniculă în plus și în ce țări
ziare.com
image
40 de milioane: imaginile cu "cea mai frumoasă actriță din lume" au făcut înconjurul lumii!
digisport.ro
image
Mărturisiri cutremurătoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Raluca Dumitru: „Am rămas fără cuvinte”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Marilu Dobrescu din Australia. Influencerița a decorat-o într-un stil extravagant și nonconformist. Zici că este un adevărat muzeu / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Noi dezvăluiri exclusive după „atențiile” din portbagajul șefului Inspecției Muncii. Șoferul lui Dantes Nicolae Bratu a împărțit „prada” și a plecat cu ea acasă. ITM-urile prinse în fapt o dau cotită | Foto și Video
mediaflux.ro
image
GSP dezvăluie dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la capela unde este depusă Mădălina Apostol. A venit să-i aducă un ultim omagiu prietenei sale
click.ro
image
Gabriela Prisăcariu, moment de confuzie la grădinița fiului ei. Cum a reacționat Dani Oțil: „Instagram versus Reality”
click.ro
image
Fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, cucerită de școală din prima zi. Ce i-a spus Josephine mamei sale
click.ro
Cele mai frumoase femei ale secolului 20: Marilyn Monroe jpeg
Sexualitate pe faţă! Seara în care Marilyn Monroe a îmbrăcat cea mai strâmtă rochie. „Preşedintele o vrea aici, acum!"
okmagazine.ro
Cei trei mușchetari foto profimedia 0536821524 jpg
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților
okmagazine.ro
Tezaurul de la Corbridge (Marea Britanie), descoperit în 1911
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Visul pe care Mădălina Apostol nu a mai apucat să-l vadă îndeplinit. Dezvăluirile făcute de fiul ei, Tony
image
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la capela unde este depusă Mădălina Apostol. A venit să-i aducă un ultim omagiu prietenei sale

OK! Magazine

image
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților