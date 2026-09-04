Întâlnire stabilită online, transformată într-un coșmar. Femeie lovită cu pumnii și picioarele în Capitală

O femeie care venise din Craiova la București pentru a se întâlni cu un bărbat pe care îl cunoscuse în mediul online ar fi fost bătută cu pumnii și picioarele și lovită în cap cu mânerul unui topor. Victima a suferit traumatisme care necesită 20 de zile de îngrijiri medicale. Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de suspect și au cerut arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Femeia are nevoie de 20 de zile de îngrijiri medicale. Foto: Shutterstock

Agresiunea ar fi avut loc în seara zilei de miercuri, 2 septembrie, în intervalul orar 18:00-02:00, în Sectorul 1 al Capitalei. În acea seară, femeia s-a deplasat din Craiova la București pentru a se întâlni cu bărbatul pe care îl cunoștea de aproximativ un an, după ce aceștia au interacționat în mediul online.

Femeia a fost bătută cu pumnii și picioarele în zona capului. Agresorul a folosit și mânerul unui topor

Din primele informații, între cei doi ar fi izbucnit un conflict după ce bărbatul i-ar fi cerut femeii bani și, totodată, să practice prostituția. Victima ar fi refuzat, iar discuția ar fi degenerat.

Procurorii susțin că bărbatul ar fi agresat-o inițial în fața locuinței sale. Ulterior, agresiunile ar fi continuat în curtea și în interiorul imobilului.

„În timp ce se afla în fața locuinței sale de domiciliu din Sectorul 1 - București, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul S.E. i-ar fi aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri cu pumnii și picioarele în zona capului, aceste acțiuni violente continuând și în incinta locuinței de domiciliu”, au transmis procurorii.

Femeia ar fi fost lovită de mai multe ori cu palmele și pumnii în zona capului. Agresiunea ar fi culminat cu o lovitură aplicată cu mânerul de lemn al unui topor în zona capului.

La fața locului ar fi fost găsite mai multe urme de sânge, iar victima și-ar fi pierdut cunoștința. Potrivit informațiilor din anchetă, pentru a-și reveni, femeia ar fi fost spălată cu apă de bărbat și de mama acestuia.

După ce și-a revenit, victima ar fi fost trimisă la gară cu o mașină de ridesharing. Pe drum, femeia ar fi coborât din autoturism pentru a le cere unor persoane aflate pe stradă să sune la 112, întrucât șoferul nu vorbea limba română.

Femeia a suferit traumatisme la nivelul capului și fracturi costale, iar leziunile provocate prin agresiune au fost evaluate de medici la 20 de zile de îngrijiri medicale.

Agresorul are antecedente penale de furt, violență și infracțiuni la regimul rutier

Procurorii au anunțat vineri, 4 septembrie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de S.E., pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

În aceeași zi, procurorul de caz a solicitat instanței arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, în intervalul 4 septembrie - 3 octombrie 2026, inclusiv.

Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul are antecedente penale. Acesta ar fi fost condamnat anterior în România pentru furt, iar în Germania și Austria ar fi fost condamnat pentru fapte de lovire, fraudă și infracțiuni la regimul rutier.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs agresiunile.