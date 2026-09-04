 Întâlnire stabilită online, transformată într-un coșmar. Femeie lovită cu pumnii și picioarele în Capitală | adevarul.ro
search
Vineri, 4 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Întâlnire stabilită online, transformată într-un coșmar. Femeie lovită cu pumnii și picioarele în Capitală

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O femeie care venise din Craiova la București pentru a se întâlni cu un bărbat pe care îl cunoscuse în mediul online ar fi fost bătută cu pumnii și picioarele și lovită în cap cu mânerul unui topor. Victima a suferit traumatisme care necesită 20 de zile de îngrijiri medicale. Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de suspect și au cerut arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Femeia are nevoie de 20 de zile de îngrijiri medicale.
Femeia are nevoie de 20 de zile de îngrijiri medicale. Foto: Shutterstock

Agresiunea ar fi avut loc în seara zilei de miercuri, 2 septembrie, în intervalul orar 18:00-02:00, în Sectorul 1 al Capitalei. În acea seară, femeia s-a deplasat din Craiova la București pentru a se întâlni cu bărbatul pe care îl cunoștea de aproximativ un an, după ce aceștia au interacționat în mediul online.

Femeia a fost bătută cu pumnii și picioarele în zona capului. Agresorul a folosit și mânerul unui topor

Din primele informații, între cei doi ar fi izbucnit un conflict după ce bărbatul i-ar fi cerut femeii bani și, totodată, să practice prostituția. Victima ar fi refuzat, iar discuția ar fi degenerat.

Procurorii susțin că bărbatul ar fi agresat-o inițial în fața locuinței sale. Ulterior, agresiunile ar fi continuat în curtea și în interiorul imobilului.

„În timp ce se afla în fața locuinței sale de domiciliu din Sectorul 1 - București, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul S.E. i-ar fi aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri cu pumnii și picioarele în zona capului, aceste acțiuni violente continuând și în incinta locuinței de domiciliu”, au transmis procurorii.

Femeia ar fi fost lovită de mai multe ori cu palmele și pumnii în zona capului. Agresiunea ar fi culminat cu o lovitură aplicată cu mânerul de lemn al unui topor în zona capului.

La fața locului ar fi fost găsite mai multe urme de sânge, iar victima și-ar fi pierdut cunoștința. Potrivit informațiilor din anchetă, pentru a-și reveni, femeia ar fi fost spălată cu apă de bărbat și de mama acestuia.

După ce și-a revenit, victima ar fi fost trimisă la gară cu o mașină de ridesharing. Pe drum, femeia ar fi coborât din autoturism pentru a le cere unor persoane aflate pe stradă să sune la 112, întrucât șoferul nu vorbea limba română.

Femeia a suferit traumatisme la nivelul capului și fracturi costale, iar leziunile provocate prin agresiune au fost evaluate de medici la 20 de zile de îngrijiri medicale.

Agresorul are antecedente penale de furt, violență și infracțiuni la regimul rutier

Procurorii au anunțat vineri, 4 septembrie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de S.E., pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

În aceeași zi, procurorul de caz a solicitat instanței arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, în intervalul 4 septembrie - 3 octombrie 2026, inclusiv.

Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul are antecedente penale. Acesta ar fi fost condamnat anterior în România pentru furt, iar în Germania și Austria ar fi fost condamnat pentru fapte de lovire, fraudă și infracțiuni la regimul rutier.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs agresiunile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
digi24.ro
image
Un bărbat a pierdut 21.000 de euro după ce a acceptat un fals interviu de angajare. Cum au acționat hackerii
stirileprotv.ro
image
Stenogramele violenței lui Andrew Tate față de una dintre victimele sale minore. O biciuia în fața camerei de videochat: „T***ă proastă și nenorocită”
gandul.ro
image
EXCLUSIV! Ce a făcut România după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Trump
mediafax.ro
image
Frații Pavăl, la un pas de a da lovitura în sectorul dezvoltărilor imobiliare. Orașul în care vor să construiască un turn de 160 de metri
fanatik.ro
image
Bilanț PNRR cu autorul planului de 20 de miliarde de euro, Cristian Ghinea: cum a pierdut România o bună parte din bani și care sunt marile câștiguri
libertatea.ro
image
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea și-a amintit de Simona Halep și nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Meghan Markle, imagine rară cu fiul său, Archie. Ce a povestit despre copilăria lui
click.ro
image
La ora 04:50, toată lumea s-a oprit. La 05:00, o țară întreagă a început să conducă pe contrasens
antena3.ro
image
Pentru prima dată, şeful Dacia bate cu pumnul în masă: Nu suntem trataţi ca un investitor care a pus pe masă 4 mld. euro în România. Nu mai vorbim de noi modele la Mioveni, nu mai putem spune că viitorul Duster va fi produs tot în România
zf.ro
image
O comună din România le oferă gratuit case profesorilor care vin să predea aici
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
cancan.ro
image
Ce trebuie să facă pensionarii care vor să recupereze CASS la pensie? Judecătorii decid dacă dau banii înapoi
newsweek.ro
image
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
prosport.ro
image
Viteza la care mașina începe să „mănânce” serios carburant. Cât consumi la 90, 110, 130 și 140 km/h
playtech.ro
image
Olimpiu Moruţan, ofertă uriaşă de la o echipă de cupele europene! Decizia luată de mijlocaşul Rapidului. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
"S-a dus direct și i-a dat un pumn lui Tănase!" Decizia a venit pe loc: OUT de la FCSB!
digisport.ro
image
Și-a aflat pedeapsa: sancțiunea primită de Kyrgios pentru consum de cocaină
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila impresionantă a Elenei Merișoreanu din centrul Capitalei. Cireașa de pe tort e dressingul plin de haine și costume populare de mare valoare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ce se va întâmpla cu pensiile și salariile în 2027. Anunțul zilei: Nici nu se poate negocia așa ceva
mediaflux.ro
image
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Noi previziuni alarmante pentru 2026! „Profetul Apocalipsei” anunță un posibil conflict între cinci țări
click.ro
image
Merită să pleci în concediu cu un grup de prieteni? Coșmarul prin care a trecut o româncă: „Figuri, fițe și scandal”
click.ro
image
În ce stare a apărut Nicole Kidman pe covorul roșu? Actrița, cu părul răvășit și clătinându-se pe tocuri
click.ro
Sydney Sweeney și Scooter Braun FOTO Profimedia jpg
El se bucură de rotunjimile ei senzuale, care au pus mapamondul pe jar! Sydney Sweeney a făcut spectacol la Veneția
okmagazine.ro
Cei patru regali (16) jpg
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat!
okmagazine.ro
Ghețăriile de la Castelul Mikó
Cum păstrau aristocrații din Covasna alimentele și băuturile la rece, pe vremea când frigiderul încă nu exista?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Injecțiile pentru slăbit sunt cu adevărat o soluție? „Vrem ca o injecție să rezolve totul în câteva luni. Nu e o baghetă magică”
image
Noi previziuni alarmante pentru 2026! „Profetul Apocalipsei” anunță un posibil conflict între cinci țări

OK! Magazine

image
El se bucură de rotunjimile ei senzuale, care au pus mapamondul pe jar! Sydney Sweeney a făcut spectacol la Veneția