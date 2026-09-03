Bucureștiul se pregătește pentru haosul din trafic odată cu începerea școlii. Ciucu: „Am luat șantier cu șantier să vedem ce soluții sunt”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că autoritățile au stabilit soluții punctuale pentru șantierele din București, în încercarea de a reduce impactul lucrărilor asupra traficului rutier odată cu începerea anului școlar.

Ciprian Ciucu a explicat că autoritățile au analizat fiecare zonă. Foto: Facebook

Edilul spune că a discutat cu reprezentanții Poliției Capitalei, ai Poliției Locale, constructorilor și operatorilor de utilități despre măsurile care pot fi aplicate pe fiecare șantier în parte.

Soluții diferite pentru fiecare șantier

Ciprian Ciucu a explicat că autoritățile au analizat fiecare zonă în care se desfășoară lucrări și au stabilit măsuri adaptate situației din teren.

„Astăzi ne-am văzut la Primărie cu Poliţia Capitalei, ne-am văzut cu toţi constructorii care au şantiere deschise în Bucureşti care afectează traficul şi ne-am văzut cu toţi operatorii de utilităţi şi am luat şantier cu şantier, tronson cu tronson, să vedem ce soluţii sunt, punctuale, pentru a mai uşura din situaţie”, a declarat primarul general, joi seară, la B1 TV.

Printre măsurile care pot fi aplicate se numără eliberarea unor benzi de circulație, suplimentarea echipajelor Poliției Locale sau ale Poliției Naționale și introducerea unor sisteme de semaforizare în zonele cu trafic intens.

„S-au luat decizii care să se aplice punctual în cazul fiecărui șantier”, a precizat Ciucu.

Ciucu: „Nu era o alternativă să nu avem șantiere”

Primarul Capitalei susține că lucrările de infrastructură sunt necesare, chiar dacă provoacă în prezent disconfort pentru șoferi și locuitori.

„Era normal să avem șantiere, Bucureștiul are nevoie de lucrări de infrastructură. Dacă nu am fi avut aceste șantiere, situația ar fi fost și mai rea în timp”, a afirmat edilul.

Ciucu a dat ca exemplu tramvaiele noi cumpărate de Primăria Capitalei, despre care spune că ar fi avut de suferit dacă ar fi continuat să circule pe infrastructura degradată.

„Tramvaiele pe care le-a cumpărat Primăria Municipiului București, tramvaie noi, se stricau, că mergeau pe beton. Deci nu era o alternativă să nu avem șantiere, un oraș care se transformă are nevoie de șantiere”, a explicat primarul.

„Bucureștiul nu arată ca o capitală europeană”

Ciprian Ciucu afirmă că lucrările sunt parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a Capitalei, care nu a beneficiat de investiții majore în infrastructură pentru o perioadă îndelungată.

„Bucureștiul nu arată ca o capitală europeană, Bucureștiul are nevoie de lucrări, nu a mai avut lucrări serioase de foarte, foarte mult timp și Bucureștiul se transformă”, a declarat edilul.

El a dat drept exemplu Drumul Taberei, zonă care, după o perioadă îndelungată în care au fost deschise șantiere, a fost în cele din urmă sistematizată.

Primarul general a avertizat însă că bucureștenii trebuie să se aștepte la o perioadă mai lungă de disconfort.

Potrivit lui Ciucu, în cazul unor lucrări, problemele generate de șantiere pot dura aproximativ un an. Pentru proiectele mari de infrastructură, perioada poate ajunge până la doi ani.