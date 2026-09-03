 Bucureștiul se pregătește pentru haosul din trafic odată cu începerea școlii. Ciucu: „Am luat șantier cu șantier să vedem ce soluții sunt” | adevarul.ro
search
Vineri, 4 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bucureștiul se pregătește pentru haosul din trafic odată cu începerea școlii. Ciucu: „Am luat șantier cu șantier să vedem ce soluții sunt”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că autoritățile au stabilit soluții punctuale pentru șantierele din București, în încercarea de a reduce impactul lucrărilor asupra traficului rutier odată cu începerea anului școlar.

Ciprian Ciucu a explicat că autoritățile au analizat fiecare zonă.
Ciprian Ciucu a explicat că autoritățile au analizat fiecare zonă. Foto: Facebook

Edilul spune că a discutat cu reprezentanții Poliției Capitalei, ai Poliției Locale, constructorilor și operatorilor de utilități despre măsurile care pot fi aplicate pe fiecare șantier în parte.

Soluții diferite pentru fiecare șantier

Ciprian Ciucu a explicat că autoritățile au analizat fiecare zonă în care se desfășoară lucrări și au stabilit măsuri adaptate situației din teren.

„Astăzi ne-am văzut la Primărie cu Poliţia Capitalei, ne-am văzut cu toţi constructorii care au şantiere deschise în Bucureşti care afectează traficul şi ne-am văzut cu toţi operatorii de utilităţi şi am luat şantier cu şantier, tronson cu tronson, să vedem ce soluţii sunt, punctuale, pentru a mai uşura din situaţie”, a declarat primarul general, joi seară, la B1 TV.

Printre măsurile care pot fi aplicate se numără eliberarea unor benzi de circulație, suplimentarea echipajelor Poliției Locale sau ale Poliției Naționale și introducerea unor sisteme de semaforizare în zonele cu trafic intens.

„S-au luat decizii care să se aplice punctual în cazul fiecărui șantier”, a precizat Ciucu.

Ciucu: „Nu era o alternativă să nu avem șantiere”

Primarul Capitalei susține că lucrările de infrastructură sunt necesare, chiar dacă provoacă în prezent disconfort pentru șoferi și locuitori.

„Era normal să avem șantiere, Bucureștiul are nevoie de lucrări de infrastructură. Dacă nu am fi avut aceste șantiere, situația ar fi fost și mai rea în timp”, a afirmat edilul.

Ciucu a dat ca exemplu tramvaiele noi cumpărate de Primăria Capitalei, despre care spune că ar fi avut de suferit dacă ar fi continuat să circule pe infrastructura degradată.

„Tramvaiele pe care le-a cumpărat Primăria Municipiului București, tramvaie noi, se stricau, că mergeau pe beton. Deci nu era o alternativă să nu avem șantiere, un oraș care se transformă are nevoie de șantiere”, a explicat primarul.

„Bucureștiul nu arată ca o capitală europeană”

Ciprian Ciucu afirmă că lucrările sunt parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a Capitalei, care nu a beneficiat de investiții majore în infrastructură pentru o perioadă îndelungată.

„Bucureștiul nu arată ca o capitală europeană, Bucureștiul are nevoie de lucrări, nu a mai avut lucrări serioase de foarte, foarte mult timp și Bucureștiul se transformă”, a declarat edilul.

El a dat drept exemplu Drumul Taberei, zonă care, după o perioadă îndelungată în care au fost deschise șantiere, a fost în cele din urmă sistematizată.

Primarul general a avertizat însă că bucureștenii trebuie să se aștepte la o perioadă mai lungă de disconfort.

Potrivit lui Ciucu, în cazul unor lucrări, problemele generate de șantiere pot dura aproximativ un an. Pentru proiectele mari de infrastructură, perioada poate ajunge până la doi ani.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
digi24.ro
image
Guvernul îi premiază pe absolvenții cu media 10 la BAC și Evaluarea Națională. Câți bani vor primi cei 99 de elevi
stirileprotv.ro
image
„Călin Georgescu al ITALIEI”, probleme mari! Ce acuzații i se aduc
gandul.ro
image
Rogobete SPULBERĂ zvonurile despre funcția de premier și primar al Timișoarei
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova l-a scos de pe lista UEFA pe fotbalistul de 650.000 de euro
fanatik.ro
image
CTP desființează „Justiția PSD-Savonea-Dan” după eliberarea lui Horațiu Potra: „Macetarul va ajunge ministru de Interne sau șef la SRI”
libertatea.ro
image
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
digi24.ro
image
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
gsp.ro
image
Neverosimil: a decis pe loc să divorțeze când a aflat câți bani are în cont soțul ei! Se căsătoriseră după 10 zile de relație
digisport.ro
image
Trei case la 1 euro fiecare în Italia. Cât a ajuns să plătească, de fapt, un britanic pentru ele
click.ro
image
Rătăcea din plajă în plajă căutându-și mama printre turiști, în Grecia. Puiul de focă Alexis a fost salvat după ce a rămas fără puteri
antena3.ro
image
Ce cumperi cu 10.000 de lei, un ETF sau un fond de acţiuni?
zf.ro
image
A cumpărat un apartament cu 105.000 EUR, fără să ştie că era vândut. Proprietarul a venit apoi să îl dea afară
observatornews.ro
image
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit anchetatorii 😲
cancan.ro
image
Precizări importante de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii. Ce trebuie să facă chiar de luna aceasta?
newsweek.ro
image
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
prosport.ro
image
Mii de locuri de muncă pentru românii fără facultate. Domeniile în care cererea de angajați este cea mai mare
playtech.ro
image
„Ne-a trecut glonțul pe la ureche!” Bogdan Baratky scrie după Poli Timișoara – Rapid 0-2, meciul care putea dinamita sezonul giuleștenilor
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
Antrenorul dorit de Gigi Becali în locul lui Marius Baciu i-a dat răspunsul FCSB-ului
digisport.ro
image
Plan Roșu de Intervenție la un spital din Bihor. Zeci de persoane evacuate după izbucnirea unui incendiu
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Nicuşor Dan a semnat decretul. Acum totul se decide la votul din Parlament
romaniatv.net
image
Pensia poate fi tăiată cu 85%. Proiectul de lege a trecut deja de Senat
mediaflux.ro
image
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții în Los Angeles”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Cum au reușit doi români să transforme o dubă într-o casă pe roți. „Am făcut toate schimbările astea în mai puțin de o săptămână”
click.ro
image
Tragedie în Spania. Un cuplu a fost găsit mort în jacuzzi, în fața copiilor
click.ro
image
Elena Merișoreanu, cuvinte grele după moartea Ancăi Pandrea: „Păcat. Ce păcat...”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regina Elisabeta cu Prințul Philip foto profimedia 0694722059 jpg
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine ar fi făcut publice informațiile despre idila dintre Andreea Popescu și Dan Alexa? Vedeta a dat cărțile pe față
image
Cum au reușit doi români să transforme o dubă într-o casă pe roți. „Am făcut toate schimbările astea în mai puțin de o săptămână”

OK! Magazine

image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip