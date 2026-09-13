Ilie Bolojan anunță ziua deschiderii Insulei Lacul Morii: „Nu e doar despre un lac reamenajat. E despre calitatea vieţii oamenilor”

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Insula Lacul Morii va fi deschisă publicului începând cu 18 septembrie, după finalizarea unei investiții de 59 de milioane de lei, finanțată din fonduri europene, naționale și ale Sectorului 6 al Capitalei.

Insula Lacul Morii va fi deschisă publicului pe 18 septembrie Foto: FB Ilie Bolojan

„Vineri am fost pe Insula Lacul Morii, împreună cu primarul Sectorului 6, Paul Moldovan. Este un proiect care transformă 3,4 hectare de teren neutilizat într-un parc urban modern, cu 2,3 hectare de spaţiu verde, în intravilanul Capitalei. Investiţia este de aproape 59 de milioane de lei, din fonduri europene, naţionale şi ale Sectorului 6”, a transmis Bolojan într-o postare pe Facebook.

Premierul interimar a confirmat că insula va fi deschisă bucureștenilor pe 18 septembrie, subliniind că proiectul are o miză mai largă decât simpla reamenajare a lacului:

„Nu e doar despre un lac reamenajat. E despre calitatea vieţii oamenilor: un loc de plimbare sigur, un loc pentru sport, o gură de aer proaspăt în mijlocul oraşului”.

Bolojan a insistat că investițiile în parcuri, zone de agrement, spații pietonale și centre istorice sunt la fel de importante ca marile proiecte de infrastructură, pentru că influențează direct viața de zi cu zi.

„Când am văzut aici, în Sectorul 6, oameni plimbându-se, copii jucându-se şi vârstnici stând pe o bancă, mi-am amintit de anii de la Primăria Oradea şi de cât de onorant este să fii primar şi să poţi transforma o viziune într-un loc mai bun pentru oamenii din comunitatea ta. În astfel de momente, simţi cu adevărat de ce merită să faci ceea ce trebuie când eşti într-o funcţie publică”, a mai spus Ilie Bolojan.

Lucrările sunt pe ultima sută de metri Foto: FB Ilie Bolojan

„ Un rol important l-au avut Ciprian Ciucu și Paul Moldovan”

Premierul interimar a subliniat și meritele celor implicați în proiect:

„Mulțumesc celor care au crezut în acest proiect și au muncit pentru el. Un rol important l-au avut Ciprian Ciucu și Paul Moldovan. Mulțumesc tuturor celor care, din Timișoara până în Constanța, din Oradea până în Buzău, din Cluj până în Suceava, fac din orașe locuri mai bune pentru oameni”.

Amintim că lucrările pentru extinderea Parcului Lacul Morii au început oficial pe 29 mai, odată cu demararea celei de-a doua faze a unui proiect amplu, prin care administraţia locală și-a propus să transforme întreaga zonă într-o zonă de aproape 20 de hectare, cu terenuri de sport, 12 insule vegetale plutitoare, locuri de joacă pentru copii, piste de biciclete, alei pentru plimbare, dar şi alte facilităţi.

Proiectul prezentat de PMB Foto: Primăria Capitalei

„De azi au început lucrările și la faza 2, parcul liniar, care se va întinde pe 4 km, de la Parcul Crângași la limita cu comuna Chiajna”, transmitea atunci Primăria Capitalei, precizând că prima etapă, amenajarea Insulei Lacul Morii, este deja în lucru din februarie 2025 și ar urma să fie finalizată până la sfârșitul lunii iulie.