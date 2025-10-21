Un bărbat de 31 de ani din localitatea Măxineni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol asupra unei femei de 66 de ani, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila.

Potrivit sursei citate, fapta ar fi fost comisă în data de 18 octombrie, în incinta cimitirului din localitatea Măxineni, unde bărbatul ar fi exercitat, prin constrângere, acte sexuale asupra victimei, transmite Agerpres.

În urma administrării probatoriului, poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Brăila l-au reţinut pe bărbat pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, sub acuzaţia de viol.

"La data de 19 octombrie, poliţiştii din cadrul Secţiei 1 de Poliţie Rurală Brăila au reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore un bărbat de 31 de ani, din localitatea Măxineni, pentru săvârşirea infracţiunii de viol. La data de 20 octombrie, Judecătoria Brăila a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila şi a dispus faţă de bărbatul din localitate, măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, pentru comiterea infracţiunii de viol", a transmis IPJ Brăila.

Totodată, instanţa a emis mandat de executare a pedepsei închisorii prin care bărbatul a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru săvârşirea, la data de 8 august 2020, a infracţiunilor de distrugere şi ameninţare. Acesta a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Brăila.

Sursa: debraila.ro

Agresorul, un recidivist protejat prin ordin de protecție

Presa locală a descoperit faptul că individul este Marcel Ghenciu, un recidivist periculos, care era protejat, la momentul când a violat-o pe femeia de 66 de ani, printr-un ordin de protecție. El a cerut ordin de protecție pentru că fratele său l-ar fi amenințat cu moartea. De cealaltă parte, fratele a negat, susținând că este un act de răzbunare pentru că l-a oprit pe acesta din a lovi un alt localnic, la un magazin din Măxineni.

Pe 8 august 2025, Judecătoria Brăila i-a dat dreptate lui Marcel și a considerat că este victimă, impunându-i fratelui să părăsească locuința comună și să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere, pe o perioadă de 6 luni, scrie DeBrăila.ro.

Marcel Ghenciu a fost condamnat definitiv pentru că, în octombrie 2022, a bătut un localnic, lovindu-l cu pumnul în cap, dar și pentru infracțiunile de amenințare și distrugere, fapte săvârșite în august 2020. Pentru toate aceste infractiuni a primit o pedeapsă de 8 luni de inchisoare.

Mai mult decât atât, el este, la acest moment, judecat și într-un dosar de vătămare corporală. A snopit în bătaie o altă persoană din Măxineni, victima, care ar fi fost minoră la acel moment, având nevoie de 45-50 de zile de îngrijiri medicale.

Până la sfârșitul anului trecut, Marcel adunase amenzi în valoare totală de peste 38.000 de lei, pe care instanța le-a transformat în 300 de ore de muncă în folosul comunității, la solicitarea Primăriei Măxineni.