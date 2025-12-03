Incendiu la Târgul de Crăciun din Sectorul 4. O căsuță de lemn a fost cuprinsă de flăcări

O căsuță de lemn din Târgul de Crăciun amenajat în Parcul Lumea Copiilor, din Sectorul 4, a fost cuprinsă de flăcări, însă intervenția rapidă a jandarmilor aflați în zonă a împiedicat extinderea incendiului.

Un incendiu a izbucnit la una dintre căsuțele de lemn din Târgul de Crăciun organizat în Parcul Lumea Copiilor, în Sectorul 4 al Capitalei. Flăcările au fost observate la timp de un echipaj al Jandarmeriei Capitalei, care asigura măsurile de ordine publică în zonă.

Jandarmii din cadrul Batalionului 5 au remarcat fumul și au acționat imediat cu stingătoarele din autospecialele de serviciu. Reacția lor promptă a împiedicat propagarea focului către celelalte căsuțe sau către spațiile frecventate de vizitatori.

„Intervenția rapidă a jandarmilor a evitat o tragedie, mai ales că în zonă se aflau mai multe persoane. Din fericire, nu au existat victime”, au transmis reprezentanţii Jandarmeriei Române.