Ambulanță cuprinsă de flăcări pe A1, în Timiş, după ce a căzut de pe platforma pe care era transportată

Incident mai puţin obişnuit pe autostrada A1, în județul Timiș, unde o ambulanță destinată transportului pacienților la dializă a luat foc după ce s-a răsturnat de pe platforma pe care era transportată.

O ambulanță folosită pentru transportul pacienților care fac dializă a fost cuprinsă de flăcări pe autostrada A1, în județul Timiș. Vehiculul se afla pe o platformă care se deplasa pe sensul Arad -Timișoara atunci când s-a răsturnat și a luat foc.

La fața locului intervin pompierii de la Punctul de Lucru Pişchia, care acționează cu o autospecială de stingere pentru a limita și lichida incendiul. ISU Timiș a transmis că incendiul se manifestă violent la vehiculul căzut de pe platformă şi, din fericire, nu sunt semnalate victime.

„Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Pişchia intervin cu o autospecială de stingere pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe A1 km 512, pe sensul de mers Arad-Timişoara. Din primele informaţii, incendiul se manifestă la un vehicul răsturnat de pe o platformă”, a transmis ISU Timiş.