Când se deschid târgurile de Crăciun din București. Unde și în ce perioadă vor avea loc cele șapte evenimente

Anul acesta, Bucureștiul va îmbrăca straie de sărbătoare la finalul acestei luni, odată cu deschiderea târgurilor de Crăciun. Mai multe și mai diverse ca oricând. Primăria Capitalei va organiza nu mai puțin de trei astfel de evenimente: în Piața Constituției, în Piața Universității și pe esplanada Operei Naționale. Fiecare va avea o tematică diferită, iar accesul publicului va fi gratuit. Și o parte dintre primăriile de sector vor organiza târguri. Cel mai cunoscut este cel din sectorul 6, West Side Christmas Market, realizat în colaborare cu Untold.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Bucharest Christmas Market este târgul principal organizat de Primăria Capitalei, prin CREART. Evenimentul va avea loc în Piața Constituției, între 29 noiembrie și 28 decembrie.

Vizitatorii vor găsi la târg 120 de căsuțe cu produse tradiționale, de artizanat, decorațiuni, bunătăți de sezon și suvenire, anunță organizatorii. Aici va fi amplasat și cel mai mare brad ecologic din țară, cu o înălțime de aproximativ 30 de metri, care va domina întreaga piață.

Tot în Piața Constituției va funcționa Casa lui Moș Crăciun, o roată panoramică, un carusel venețian, zone de joacă, precum și ateliere cu activități pentru copii.

Muzica va avea, de asemenea, un rol principal. Ca în fiecare an, vor fi și concerte. Pentru evenimentele muzicale au fost amenajate două zone:

Zona tradițională - colindători, ansambluri folclorice, coruri de copii, artiști de renume și trupe consacrat

Zona urbană - DJs cu cele mai îndrăgite melodii de sezon, energie și ritm la fiecare pas

Programul de vizitare este stabilit între 12:00 – 22:00 în timpul săptămânii și 10:00 – 22:00 în weekend.

„Bucharest Downtown Christmas Market”, târgul de Crăciun din Piața Universității

Al doilea târg al Primăriei va avea loc în perioada 29 noiembrie - 28 decembrie. Accentul este pus aici pe mâncare. De altfel, evenimentul este organizat în colaborare cu Food Truck Festival și este prezentat ca un un ,,pop-up culinar special de sărbători, pe ritmuri urbane"

Vizitatorii vor putea găsi la târg un mix de street food internațional, instalații luminoase, decoruri instagramabile și concerte live. Un carusel va completa atmosfera de sărbătoare.

,,Bucharest Opera Christmas Market", organizat pe Esplanada Operei Naționale

Cel de-al treilea târg organizat de Primărie se va deschide mai târziu, de Moș Nicolae, pe 6 decembrie și va rămâne deschis până pe 28 decembrie.

Aici, spun organizatorii, atmosfera va fi rafinată, cu decor inspirat de piațetele franțuzești. Iar muzica clasică va avea un rol principal. ,,În fiecare weekend, scena amplasată în aer liber va găzdui recitaluri cu artiști îndrăgiți și spectacole de muzică clasică, inclusiv producții din repertoriul Operei Naționale București, care vor fi transmise live", anunță CREART.

Nu vor lipsi nici căsuțele cu mâncare sau atelierele pentru copii.

,,Bucharest West Side Market", târgul de Crăciun din sectorul 6

Târgul de Crăciun din sectorul 6 se va deschide pe 28 noiembrie.

,,Am instalat decorurile de iarnă, iar partenerii de la Untold fac ultimele amenajări.

Scena este pe poziții. La deschidere vom avea o artistă aflată în topuri, cu multe hit-uri difuzate pe radio", a anunțat Primăria Sectorului 6 pe pagina de Facebook.

Evenimentul este gândit ca un târg cu evenimente de festival. Programul nu a fost încă anunțat. În anii trecuți, vizitatorii s-au putut bucura și de un patinoar în aer liber.

Intrarea la târg va fi gratuită.

,,Winter Wonderland", târgul de Crăciun din sectorul 3

Târgul organizat de Primăria Sectorului 3 nu va mai avea loc în Hala Laminor, ci se va muta în aer liber, în Piața Alba Iulia. Evenimentul se va desfășura în perioada 27 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026. Aici, vizitatorii vor putea găsi un pationar, un carusel, căsuțe tematice și spații special amenajate pentru copii. Pe 29 noiembrie vor fi aprinse luminițele.

Tot în Piața Alba Iulia va avea loc și singura petrecere în aer liber de Revelion.

,,Tărâmul de gheță", târgul de Crăciun din sectorul 4

Târgul de Crăciun din sectorul 4 se va desfășura în Parcul Lumea Copiilor, în perioada 27 noiembrie - 27 decembrie. Intrarea este gratuită.

Printre atracțiile anunțate de organizatori se numără un balon cu aer cald, o tiroliană, un pationar, dar și o ,,caravană a animalelor magice". ,,Această zonă specială este dedicată întâlnirii cu cele mai adorabile creaturi ale iernii. Este momentul perfect să faci cunoștință cu reni maiestuoși, câini Husky adorabili și alte animale fantastice", se arată pe site-ul evenimentului.

Tot în cadrul acestui târg vor concerta nume precum Ștefan Bănică Junior sau Direcția 5. Primul spectacol muzical va avea loc pe 1 decembrie, când pe scenă vor urca Sofia Vicoveanca și Fuego.

Târgul ,,Poveste de Crăciun", găzduit de Opera Comică

Acest târg este deja deschis, de pe 21 noiembrie și va dura până pe 28 decembrie. Intrarea este și aici gratuită, dar majoritatea atelierelor sunt contra-cost.

,,Grădina Operei Comice devine un oraș al poveștilor de iarnă, cu ninsoare, colinde, lumini și spectacole, într-un cadru gândit pentru fiecare membru al familiei. Deschiderea devreme nu este doar un pretext de a prelungi sărbătoarea – este o invitație de a ne bucura mai îndelung de miracolul Crăciunului, într-un spațiu în care fiecare detaliu, de la zăpada care cade în weekend până la zâmbetele copiilor, a fost creat pentru a transforma câteva ore într-o amintire care va rămâne", anunță organizatorii.

La târg au se desfățoară o mulțime de ateliere și activități pentru copii. Printre acestea se numără:

- Zbor cu sania VR

- Simulator de zbor

- Grota lui Grinch

- Muzeul Unicornilor

-Labirintul Senzorial

- Camera Oglinzilor

- Cinema (10 lei biletul).

Inedit este și spectacolul ,,Basme cu cai'. care va avea loc zilnic, seara, de la ora 18:00 și 19:30.

,,Spectacolul creat de cascadorul Vali Vasilescu îmbină arta ecvestră, acrobațiile și efectele pirotehnice într-o experiență vizuală spectaculoasă, cu cai andaluzi, păsări de pradă și lupi domesticiți", spun organizatorii. Vizionarea este gratuită.

Târgul va fi deschis de luni până vineri de la ora 16:00 la ora 21:00, iar în weekenduri și de 1 decembrie de la ora 10:00 la ora 21:00.