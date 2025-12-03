Accident în lanț pe Calea Văcărești: cinci mașini implicate. O femeie a fost rănită

Un accident rutier în care au fost implicate cinci autovehicule a avut loc marți seară, 2 decembrie, în jurul orei 22:10, pe Calea Văcărești din sectorul 4 al Capitalei. Brigada Rutieră a fost sesizată prin 112 și a intervenit de urgență la fața locului.

Potrivit reprezentanților Brigăzii Rutiere, șoferul unui autovehicul, un tânăr de 20 de ani, circula pe Calea Văcărești dinspre Șoseaua Mihai Bravu către Șoseaua Olteniței, București. În dreptul imobilului cu numărul 338, acesta „a intrat în coliziune cu un autovehicul, condus de o femeie în vârstă de 58 de ani, care se deplasa pe același sens de mers”.

Impactul inițial a declanșat un carambol. Autoturismul femeii de 58 de ani „a fost proiectat în alte două autovehicule, conduse de un bărbat în vârstă de 52 de ani și un bărbat în vârstă de 33 de ani, care se aflau pe același sens de mers, precum și într-un autovehicul ce se afla staționat în parcarea amenajată din proximitatea imobilului cu nr. 338”.

O victimă, transportată la spital

În urma accidentului, femeia de 58 de ani a suferit răni și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Toți conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat „0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul în vârstă de 52 de ani și «zero» pentru ceilalți conducători auto implicați”.

Brigada Rutieră a anunțat că verificările sunt în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cauzele și condițiile producerii accidentului: „În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier”.