Turla unei biserici din Bacău, cuprinsă de flăcări. Mai multe autospeciale intervin la fața locului

Turla unei biserici din satul Luncani, județul Bacău, a fost cuprins de flăcări duminică, 30 noiembrie. Mai multe autospeciale de stingere intervin la fața locului.

UPDATE ISU Bacău anunță că incendiul a fost localizat și se lucrează pentru lichidare. Nivelul ISU s-a activat grupa operativă nivel I.

Știre inițială Potrivit publicației Ziarul de Bacău, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău intervin la fața locului cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara, ambulanța SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul bisericii pe o suprafață de cca 300 mp.

Misiunea este în dinamică.