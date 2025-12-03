Video Incendiu violent în Tulcea. Flăcările au izbucnit la un uscător de cereale

Un incendiu a cuprins miercuri, 3 decembrie, un uscător de cereale din Enisala, județul Tulcea. Potrivit autorităților, erau stocate circa 10 tone de cereale.

„În acest moment patru echipaje de pompieri intervin cu trei autospeciale de stingere, o autoscară şi un echipaj de prim ajutor SMURD pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la un uscător de cereale în localitatea Enisala din judeţul Tulcea”, a transmis miercuri dimineaţă, ISU Tulcea.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la nivelul unui utilaj de uscare a semințelor de floarea-soarelui. În acesta erau stocate circa 10 tone de cereale.

La fața locului se află și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sarichioi cu o autospecială de stingere și o cisternă de apă ce aparține operatorului economic.

Nu au fost înregistrate victime, iar misiunea de lichidare a incendiului este în desfășurare.

Sursă video: Facebook/Infotulcea.ro