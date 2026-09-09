Primăria Municipiului București anunță că a amenajat o trecere de pietoni inteligentă pe Șoseaua Chitilei, la intersecția cu Str. Prahovei.

Potrivit municipalității, este vorba de un proiect pilot care folosește tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare.

Administrația locală anunță că sistemul rezolvă o problemă mare, frecventă în orașe: șoferii se obișnuiesc cu luminile care clipesc non-stop și nu le mai observă.

„Această trecere modernă se activează doar când este nevoie, prin trei metode:

Detecție în 3 straturi: senzorii inteligenți analizează mișcarea oamenilor de pe margine. Sistemul pornește semnalizarea doar dacă detectează o intenție reală de a traversa, eliminând situațiile în care luminile s-ar aprinde degeaba (de exemplu, dacă doar treci pe lângă zebră);

Semnalizare vizuală dinamică: lămpile tip Flash și iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezența pietonilor. Luminile se aprind doar când pietonul e acolo, atrăgând imediat atenția șoferilor că cineva chiar traversează în acel moment;

Este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere, datorită sistemului acustic integrat și marcajelor tactile”, potrivit Primăriei Municipiului București

Trecere de pietoni inteligentă Foto: Captură video facebook/PMB

Primăria mai anunță că va folosi acest prim proiect de semaforizare inteligentă pentru a testa cum reacționează tehnologia în traficul din București și cum se comportă șoferii.

În România, prima trecere de pietoni inteligentă a fost montată lângă Timișoara, în comuna periurbană Dumbrăvița, în anul 2023.