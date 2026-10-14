 Un turist a fotografiat partea urâtă a Bucureștiului și a spus că îl fascinează. Ce i-au răspuns românii pe Reddit | adevarul.ro
search
Joi, 15 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Un turist a fotografiat partea urâtă a Bucureștiului și a spus că îl fascinează. Ce i-au răspuns românii pe Reddit

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fotografii cu clădiri degradate, fațade abandonate și șantiere surprinse în Capitală au stârnit o dezbatere pe Reddit, după ce un străin a mărturisit că este fascinat de aspectul Bucureștiului. În timp ce unii români au recunoscut farmecul contrastelor orașului, alții l-au acuzat că romantizează degradarea și ignoră lucrările de restaurare.

clădire veche din București
Un turist a fotografiat partea urâtă a Bucureștiului Foto: https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fis-it-bad-that-im-fascinated-by-bucharest-because-of-its-v0-dj2vpn252vuh1.jpg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3De8125b7fefa6bf1d76657556b673cc34e767746c

Discuția a pornit în comunitatea r/AskRomania, unde un utilizator străin a publicat patru fotografii realizate în București, însoțite de întrebarea: „Este greșit că sunt fascinat de București din cauza degradării sale profunde? Nu încerc să jignesc pe nimeni. Nu am mai văzut niciodată așa ceva și nu mă pot opri din privit. Românii au un spirit puternic. Oamenii de pe străzi par în continuare fericiți sau indiferenți”, a scris acesta.

Postarea a strâns sute de aprecieri și a provocat reacții contradictorii. Unii participanți au considerat observația ofensatoare, în timp ce alții au recunoscut că tocmai amestecul de clădiri istorice deteriorate și zone modernizate conferă Bucureștiului un caracter aparte.

„Orașul are talentul ciudat de a fi frumos și deprimant pe aceeași stradă”

„Locuiesc aici și înțeleg. Bucureștiul are talentul ciudat de a fi frumos și deprimant pe aceeași stradă, uneori chiar în aceeași clădire. Îmi place asta la el. Mi-aș dori doar să-i putem păstra caracterul fără să ne cadă bucăți din clădiri în cap”, a comentat o persoană care locuiește în București.

Altcineva a amintit că aspectul actual al Capitalei reprezintă, totuși, o îmbunătățire față de anii '90 și începutul anilor 200: „Ar fi trebuit să vezi Bucureștiul la sfârșitul anilor '90 și începutul anilor 2000. Ce vezi acum nu înseamnă nimic în comparație cu acea perioadă”.

Nostalgia a apărut și în comentariile celor care își amintesc orașul din copilărie. Un utilizator a explicat că îi place să exploreze virtual localități românești cu clădiri degradate, deoarece îi amintesc de Bucureștiul de acum trei decenii.

„Încerci să romantizezi degradarea”

Nu toți participanții au privit cu aceeași îngăduință fascinația turistului.

Un comentator a atras atenția că trei dintre cele patru fotografii prezentau, potrivit observațiilor sale, o clădire aflată în restaurare, o vitrină comercială și o zonă de șantier.

„«Degradare profundă» este o exagerare. O parte importantă a orașului este în prezent în lucru și multe clădiri sunt restaurate, unele în mod impresionant”, a susținut acesta.

Un alt utilizator a criticat perspectiva din care sunt privite asemenea imagini. „Cultura mea nu este costumul tău”, a scris el, explicând că sărăcia și degradarea pot părea pitorești pentru cei care nu trebuie să trăiască zilnic cu consecințele lor.

Au existat și comentarii care au pus starea unor imobile istorice pe seama disputelor de proprietate de după comunism și a întârzierii lucrărilor de reabilitare.

Ce a răspuns autorul fotografiilor

Ulterior, autorul postării a precizat că se afla în București pentru o întâlnire organizată de compania sa și că fotografiile fuseseră făcute pe traseul dintre aeroport și hotel.

„Nu am venit să mă holbez”, a explicat acesta. Străinul a mai mărturisit că, în ciuda aspectului unor clădiri, nu s-a simțit în pericol în timpul plimbării.

Discuția a scos la iveală două perspective asupra Capitalei: cea a vizitatorului atras de contrastele arhitecturale și cea a locuitorilor pentru care degradarea unor clădiri nu este doar un decor interesant, ci și o problemă de patrimoniu, siguranță și calitate a vieții.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
digi24.ro
image
Partidele care au anunțat că vor vota guvernul Luca Niculescu. Cine intră la guvernare și cine rămâne în opoziție
stirileprotv.ro
image
Cum răspunde PNL la întrebarea Gândul: De ce susține miniștri PSD în Guvernul Niculescu, dar nu votează un Executiv din care fac parte colegii de partid, aripa conservatoare?
gandul.ro
image
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
mediafax.ro
image
Echipa de start a Universității Craiova pentru duelul cu Getafe! Cele două dileme ale lui Filipe Coelho. Exclusiv
fanatik.ro
image
Harta puterii PSD în Guvernul Niculescu. Gruparea sudului face legea. Ardealul și Moldova, puse la colț
libertatea.ro
image
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
De nicăieri! A doua zi după Inter - Club Brugge, a anunțat pe toată lumea: ”Eu și Alina ne-am despărțit”
digisport.ro
image
Top trei cele mai norocoase zodii ale lunii decembrie. Află dacă te numeri printre ele!
click.ro
image
Clădirea care „plutește” pare un nor din care curg cascade. Cum va arăta complexul spectaculos din Tirana premiat pentru arhitectură
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Mărturia românului arestat din greșeală și ținut o lună la Rahova. S-a trezit cu poza pe site-ul Poliției
observatornews.ro
image
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
cancan.ro
image
Un pensionar trebuie să returneze 100.000€ din pensie și să se reangajeze. Cum a rămas fără 19 ani de grupa I
newsweek.ro
image
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
prosport.ro
image
Condiția pentru ca românii să-și recupereze banii plătiți în plus prin ROBOR. Pașii pentru obținerea compensației de la bancă
playtech.ro
image
Universitatea Craiova are valoare de primăvară europeană! Andrei Vochin a calculat câte puncte trebuie să facă oltenii în grupa de Conference League
fanatik.ro
image
De ce amenință Nicușor Dan cu anticipatele. „Minte. Nu vrea alegeri cum nu vrea pisica la apă”
ziare.com
image
Primele reacții, după ce legea pentru Steaua a trecut de Parlament: ”E mare lucru! S-a reparat”
digisport.ro
image
Cum îți hidratezi părul iarna. 8 sfaturi pentru un păr mai strălucitor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al Emei Uta. Are un jacuzzi pe terasă. Regina machiajului și-a amenajat locuința ca la Hollywood / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Pensiile cresc oficial în 2027. Anunțul ministrului propus la Muncă despre alocații și vouchere
mediaflux.ro
image
„Nu sunt fiul lui Călin Georgescu!” » Sportivul român, nevoit să dezmintă public
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Valerie Lungu a răbufnit după criticile primite în urma scandalului de la „Asia Express”. „Cine este Cristina Cioran?”
click.ro
image
Corina Caragea, surprinsă de alerta de uragan în Hawaii! Ce a văzut vedeta Pro TV pe celebra plajă Waikiki
click.ro
image
A mâncat sushi și a fost la un pas de moarte. Povestea tinerei care a făcut AVC și paralizie după o masă în oraș
click.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
FotoJet Lola jpg
Desfrânata care a condus Bavaria din așternut! Regele i-a dăruit un palat și a făcut-o contesă, apoi și-a pierdut coroana
okmagazine.ro
„Omul de fier” al Regimentul 61 Infanterie „Ritter von Frank” din Timișoara
O poveste din Primul Război Mondial: „Omul de fier” al Regimentul 61 Infanterie „Ritter von Frank” din Timișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Raluca Bădulescu, apariție provocatoare! Ce meserie a avut înainte să devină celebră: „M-a băgat tata”
image
Valerie Lungu a răbufnit după criticile primite în urma scandalului de la „Asia Express”. „Cine este Cristina Cioran?”

OK! Magazine

image
Vor mai ajunge William și Kate Rege și Regină? Profeția teribilă a lui Nostradamus trimite coroana la „cel care nu trebuia s-o poarte”