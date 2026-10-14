Un turist a fotografiat partea urâtă a Bucureștiului și a spus că îl fascinează. Ce i-au răspuns românii pe Reddit

Fotografii cu clădiri degradate, fațade abandonate și șantiere surprinse în Capitală au stârnit o dezbatere pe Reddit, după ce un străin a mărturisit că este fascinat de aspectul Bucureștiului. În timp ce unii români au recunoscut farmecul contrastelor orașului, alții l-au acuzat că romantizează degradarea și ignoră lucrările de restaurare.

Un turist a fotografiat partea urâtă a Bucureștiului Foto: https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fis-it-bad-that-im-fascinated-by-bucharest-because-of-its-v0-dj2vpn252vuh1.jpg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart%26auto%3Dwebp%26s%3De8125b7fefa6bf1d76657556b673cc34e767746c

Discuția a pornit în comunitatea r/AskRomania, unde un utilizator străin a publicat patru fotografii realizate în București, însoțite de întrebarea: „Este greșit că sunt fascinat de București din cauza degradării sale profunde? Nu încerc să jignesc pe nimeni. Nu am mai văzut niciodată așa ceva și nu mă pot opri din privit. Românii au un spirit puternic. Oamenii de pe străzi par în continuare fericiți sau indiferenți”, a scris acesta.

Postarea a strâns sute de aprecieri și a provocat reacții contradictorii. Unii participanți au considerat observația ofensatoare, în timp ce alții au recunoscut că tocmai amestecul de clădiri istorice deteriorate și zone modernizate conferă Bucureștiului un caracter aparte.

„Orașul are talentul ciudat de a fi frumos și deprimant pe aceeași stradă”

„Locuiesc aici și înțeleg. Bucureștiul are talentul ciudat de a fi frumos și deprimant pe aceeași stradă, uneori chiar în aceeași clădire. Îmi place asta la el. Mi-aș dori doar să-i putem păstra caracterul fără să ne cadă bucăți din clădiri în cap”, a comentat o persoană care locuiește în București.

Altcineva a amintit că aspectul actual al Capitalei reprezintă, totuși, o îmbunătățire față de anii '90 și începutul anilor 200: „Ar fi trebuit să vezi Bucureștiul la sfârșitul anilor '90 și începutul anilor 2000. Ce vezi acum nu înseamnă nimic în comparație cu acea perioadă”.

Nostalgia a apărut și în comentariile celor care își amintesc orașul din copilărie. Un utilizator a explicat că îi place să exploreze virtual localități românești cu clădiri degradate, deoarece îi amintesc de Bucureștiul de acum trei decenii.

„Încerci să romantizezi degradarea”

Nu toți participanții au privit cu aceeași îngăduință fascinația turistului.

Un comentator a atras atenția că trei dintre cele patru fotografii prezentau, potrivit observațiilor sale, o clădire aflată în restaurare, o vitrină comercială și o zonă de șantier.

„«Degradare profundă» este o exagerare. O parte importantă a orașului este în prezent în lucru și multe clădiri sunt restaurate, unele în mod impresionant”, a susținut acesta.

Un alt utilizator a criticat perspectiva din care sunt privite asemenea imagini. „Cultura mea nu este costumul tău”, a scris el, explicând că sărăcia și degradarea pot părea pitorești pentru cei care nu trebuie să trăiască zilnic cu consecințele lor.

Au existat și comentarii care au pus starea unor imobile istorice pe seama disputelor de proprietate de după comunism și a întârzierii lucrărilor de reabilitare.

Ce a răspuns autorul fotografiilor

Ulterior, autorul postării a precizat că se afla în București pentru o întâlnire organizată de compania sa și că fotografiile fuseseră făcute pe traseul dintre aeroport și hotel.

„Nu am venit să mă holbez”, a explicat acesta. Străinul a mai mărturisit că, în ciuda aspectului unor clădiri, nu s-a simțit în pericol în timpul plimbării.

Discuția a scos la iveală două perspective asupra Capitalei: cea a vizitatorului atras de contrastele arhitecturale și cea a locuitorilor pentru care degradarea unor clădiri nu este doar un decor interesant, ci și o problemă de patrimoniu, siguranță și calitate a vieții.