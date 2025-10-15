search
Cozi și reacții dure la exercițiul de mobilizare al Armatei Române: „Echipamente lipsă, haos în program, dar în comunicate totul e perfect”. Reacția MApN

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Reprezentanții Armatei au recunoscut, miercuri, că există probleme în mobilizarea rezerviștilor, în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-25, destinat verificării pregătirii unităților și colaborării între militarii activi și cei în rezervă.

MApN a recunoscut că există probleme la mobilizare FOTO MApN
MApN a recunoscut că există probleme la mobilizare FOTO MApN

În perioada 12 - 20 octombrie, rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov au fost convocaţi la un exerciţiu de mobilizare intitulat MOBEX B-IF-25, care are ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate.

În spațiul public au apărut câteva relatări ale unor rezerviști, care au semnalat că au întâmpinat dificultăți în modul în care au fost convocați la unitățile militare la care sunt arondați.

„Ieri după-amiază a venit Poliția la ușă, a ciocănit, a răspuns soția: m-a sunat 'te caută Poliția'. Acum 20 de ani am jurat pe drapel ca noi o să ne apărăm țara, îmi fac datoria, ca orice cetațean”, a declarat un bărbat, potrivit Digi24.

Alt bărbat a spus: „Eram la serviciu și mă sună: 'bună ziua. v-am adus un ordin să veniți la armată'. Ce să facem? Venim, acuma aia e, dar e prea din scurt, de pe o zi pe alta”

„Fulgerător. Ieri mi l-a adus, azi a trebuit să vin la unitate. După-amiaza la ora 15:00 m-au anunțat vecinii, nu eram acasă. Mi-au lăsat ordinul și am făcut deplasarea pentru a noastră țară”, a mai afirmat cineva.

Răspunsul MApN

Purtătorul de cuvânt al MApN, colonelul Corneliu Ştefan Pavel, susţine că unul dintre obiectivele acestor exerciţii este tocmai acela de a identifica problemele care apar pe parcurs, pentru a fi remediate.

„Desigur că pot fi probleme, sunt foarte mulţi rezervişti, peste 10.000 aici în Bucureşti. Tocmai acesta este scopul exerciţiului, de a ne adapta la condiţiile pe care le avem acum şi de a vedea ce nu funcţionează, pentru a remedia pe parcurs (…) Unul dintre obiectivele exerciţiului este de colaborare şi cooperare între militarii activi şi militarii în rezervă. Cei care şi-au desfăşurat activitatea în armată, după ce au devenit rezervişti, au pierdut contactul cu activităţile Armatei Române. Este o zi în care sunt puşi la curent cu procedurile pe care le utilizează în prezent militarii români, o reamintire a şedinţelor de tragere (…) La finalul exerciţiului, vom avea o analiză cu toate problemele pe care le-am întâmpinat (…) Un alt obiectiv pe care îl urmărim este să vedem, în condiţiile de trecere de la starea de pace la starea de mobilizare, de criză, de asediu, de război, în cât timp se prezintă rezerviştii la unităţi. Ei pot fi anunţaţi cu 24 de ore înainte sau într-un timp mai scurt (…) Aceşti rezervişti au o medie de vârstă de 45-48 de ani”, a explicat colonelul Ştefan Pavel, citat de Agerpres.

El a precizat şi cum se face mobilizarea: „Rezerviştii sunt anunţaţi de colegii noştri de la Interne să se prezinte la o anumită unitate militară unde sunt arondaţi, li se verifică actele de identitate, li se face un instructaj de securitate în muncă, apoi un aviz psihologic sumar, după care sunt echipaţi, li se înmânează armamentul. Dacă au planificat, participă la şedinţe de tragere”.

Ştefan Pavel a precizat că rezerviştii care nu se prezintă riscă sancţiuni şi amenzi, dar că „în general este bine să nu ajungem la amenzi”.

Armata, criticată în spațiul public

Reacțiile nu întârzia să apară, iar Ministerul Apărării Naționale a fost criticat pe rețelele de socializare pentru mobilizarea slabă.

„E ușor să spui că totul e normal — că e vorba doar de proceduri, că e „doar o verificare”. Dar într-o lume care fierbe la granițe, în care tinerii fug de mobilizare, iar încrederea în stat e la pământ, imaginea acelor cozi e mai mult decât birocratică: e simbolul unei țări care cere sacrificii fără să ofere siguranță. Cum să ai încredere că te duci „să aperi patria”, când patria pare că nu te-a apărat pe tine niciodată?”, se arată într-o postare.

Citește și: Ministrul Apărării anunță noul cadru legislativ pentru rezerviști. Moșteanu: „Nimeni nu va fi luat cu forța în armată”

„Rezerviștii s-au prezentat. Armata… încă așteaptă instrucțiunile. Echipamente lipsă, haos în program, dar în comunicate totul e perfect.Și ministru al apărării ne asigură că „situația este sub control”. Da, sub controlul cui? Al întâmplării? Pare genul de ministru care ar organiza o paradă militară, dar ar uita soldații acasă”, se arată într-o altă postare.

Cozi la unitățile MApN pentru instrucție

Zeci de rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov au făcut cozi la unităţile Ministerul Apărării Naționale (MApN) pentru instrucție, în cadrul unui exercițiu de verificare a stării de pregătire a celor care au făcut armata.

Asta după ce, săptămâna trecută, MApN a declanșat o amplă acțiune de verificare a rezerviștilor din București și Ilfov. Este vorba despre un exercițiu de rutină menit să actualizeze baza de date a ministerului și să verifice starea de pregătire a foștilor militari.

Reprezentanții MApN au precizat că nu este vorba despre o mobilizare de război, ci despre un exercițiu planificat, desfășurat periodic, conform legislației în vigoare privind pregătirea rezervei operative a Armatei României.

București

