search
Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Majoritatea românilor cred că Rusia nu va ataca țara noastră. Încredere limitată în capacitatea Armatei | SONDAJ

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un sondaj realizat în perioada 6–10 octombrie 2025 arată că românii au păreri împărțite în privința capacității de apărare a țării, însă susțin în mare parte creșterea cheltuielilor militare și reacții ferme față de amenințările externe.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 920 de persoane adulte. FOTO: MApN
Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 920 de persoane adulte. FOTO: MApN

Doar 35% dintre români cred că Armata Română ar putea rezista 48 de ore în cazul unui atac, așa cum prevede regulamentul NATO. Aproape jumătate dintre cei intervievați (49%) consideră că armata nu ar face față, iar 16% nu au știut ce să zică sau nu au răspuns, potrivit datelor din raportul Percepții asupra capacităților Armatei Române, realizat de Avangarde pe un eșantion de 920 de respondenți.

În schimb, 58% dintre respondenți sunt de acord cu solicitarea NATO ca România să mărească bugetul pentru înarmare, în timp ce 30% se opun. Avangarde a împărțit aceste păreri și în funcție de nivelul de educație. Răspunsurile pozitive sunt mai multe în rândul persoanelor cu studii superioare (69%), comparativ cu cele cu un nivel educațional mai scăzut (51%).

FOTO: captură foto sondaj
FOTO: captură foto sondaj

Ce părere au românii despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu

În ceea ce privește revenirea la serviciul militar obligatoriu, 43% dintre români cred că ar fi o idee bună, iar 48% se opun. 9% nu au știut sau nu au vrut să răspundă. Și aici, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde a atribuit răspunsurile în funcție de nivelul de educație. 46% dintre persoanele cu studii superioare au răspuns cu „Da, ar fi o idee bună”, aceeași proporție fiind și pentru „Nu, nu ar fi o idee bună” (46%). Pentru românii cu mai puțin decât liceu, răspunsurile au variat mai mult: 66% nu sunt de acord cu reintroducerea stagiului militar obligatoriu și doar 32% sunt de acord.

Majoritatea, pentru doborârea dronelor care încalcă spațiul aerian românesc

Aproape jumătate dintre respondenți (44%) spun că dronele care intră neautorizat în spațiul aerian al României ar trebui doborâte imediat, iar 41% consideră că decizia ar trebui luată „în funcție de situație”. 8% au spus „Mai degrabă nu”, iar doar 2% „Cu siguranță nu”.

Citește și: Ponta critică decizia MApN de a cumpăra tancuri: „Unde vă duceți cu ele? Toată lumea folosește drone”

Percepția privind amenințarea rusă

Doar 33% dintre români consideră mare sau foarte mare riscul unui atac intenționat al Rusiei asupra României, în timp ce 58% cred că pericolul este mic sau foarte mic. 9% dintre respondenți s-au încadrat la nu știu sau nu răspund.

Răspunsurile au fost împărțite și după nivelul de studii. Graficul cu răspunsurile poate fi găsit mai jos.

FOTO: captură foto sondaj
FOTO: captură foto sondaj

Guvernul, criticat pentru gestionarea apărării naționale

Doar 22% dintre cei chestionați cred că Guvernul gestionează bine capitolul Apărării Naționale, în timp ce 58% consideră că performanța este slabă. 20% nu au știut sau nu au vrut să răspundă.

Părerea despre un presupus ajutor pentru Republica Moldova. Doar o treime ar trimite trupe

În eventualitatea unui atac al Federației Ruse asupra Republicii Moldova, 28% dintre respondenți cred că România ar trebui să trimită trupe, însă 55% se opun unei intervenții militare directe.

Cine ar trebui să conducă Ministerul Apărării

Trei sferturi dintre români (75%) cred că instituția ar trebui condusă de un ofițer superior în retragere, cu o carieră militară recunoscută, și doar 11% ar prefera un civil.

Sondajul a fost realizat telefonic (metoda CATI) pe un eșantion reprezentativ de 920 de persoane adulte, cu o marjă de eroare de ±3,4% și un nivel de încredere de 95%.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”
digi24.ro
image
Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață
stirileprotv.ro
image
Poveste românului care a ajuns în Italia cu doar 50 de euro și fără a știi limba. Astăzi învârte banii pe degete
gandul.ro
image
Pelerinajul de la Iași: 36 de persoane au avut nevoie de ajutor medical
mediafax.ro
image
Ce i-a făcut Klaus Iohannis lui Ion Țiriac, surpriza neplăcută care l-a enervat pe miliardarul român: ”Dar voi, proștilor și incompetenților…”
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran
digi24.ro
image
„Ceva de speriat” » HAOS total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
gsp.ro
image
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
antena3.ro
image
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
observatornews.ro
image
Pe ce dată este finala Asia Express 2025, de fapt. Decizia fără precedent luată de Antena 1
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Când vine următoarea majorare a pensiilor pentru români, anunțul oficial. Nu mai așteptăm până în 2027
playtech.ro
image
Aparatul ”minune”, care costă 5.000 de euro, pe care soția lui Florinel Coman l-a luat cu ea tocmai în Qatar. ”Cea mai pură și benefică formă pentru organism”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Nu vor uita niciodată!". Ce s-a întâmplat când fotbaliștii Austriei au ajuns la hotelul din București
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
A murit Diane Keaton! Actrița din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite” s-a stins la 79 de ani
kanald.ro
image
Cel mai lung tunel subacvatic din lume se sapă la 400 de metri sub mare, pe 27 de kilometri. De ce
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Vârsta de pensionare creşte la 67 de ani şi 3 luni din 2027
romaniatv.net
image
Rețeta de plăcintă care a dat internetul peste cap! Nu o să îți vină să crezi ce rapid se face!
mediaflux.ro
image
„Ceva de speriat” » HAOS total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
click.ro
image
Insula în formă de inimă care a captivat atenția vedetelor internaționale. Este unică în lume și se află aproape de România
click.ro
image
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi făceam o surpriză. Un suflețel de aur, chinuit de suferință”
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
image
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Ce te așteaptă până pe 23 octombrie? Pluto își reia mersul direct și schimbă jocul pentru toate zodiile

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică