Majoritatea românilor cred că Rusia nu va ataca țara noastră. Încredere limitată în capacitatea Armatei | SONDAJ

Un sondaj realizat în perioada 6–10 octombrie 2025 arată că românii au păreri împărțite în privința capacității de apărare a țării, însă susțin în mare parte creșterea cheltuielilor militare și reacții ferme față de amenințările externe.

Doar 35% dintre români cred că Armata Română ar putea rezista 48 de ore în cazul unui atac, așa cum prevede regulamentul NATO. Aproape jumătate dintre cei intervievați (49%) consideră că armata nu ar face față, iar 16% nu au știut ce să zică sau nu au răspuns, potrivit datelor din raportul Percepții asupra capacităților Armatei Române, realizat de Avangarde pe un eșantion de 920 de respondenți.

În schimb, 58% dintre respondenți sunt de acord cu solicitarea NATO ca România să mărească bugetul pentru înarmare, în timp ce 30% se opun. Avangarde a împărțit aceste păreri și în funcție de nivelul de educație. Răspunsurile pozitive sunt mai multe în rândul persoanelor cu studii superioare (69%), comparativ cu cele cu un nivel educațional mai scăzut (51%).

Ce părere au românii despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu

În ceea ce privește revenirea la serviciul militar obligatoriu, 43% dintre români cred că ar fi o idee bună, iar 48% se opun. 9% nu au știut sau nu au vrut să răspundă. Și aici, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde a atribuit răspunsurile în funcție de nivelul de educație. 46% dintre persoanele cu studii superioare au răspuns cu „Da, ar fi o idee bună”, aceeași proporție fiind și pentru „Nu, nu ar fi o idee bună” (46%). Pentru românii cu mai puțin decât liceu, răspunsurile au variat mai mult: 66% nu sunt de acord cu reintroducerea stagiului militar obligatoriu și doar 32% sunt de acord.

Majoritatea, pentru doborârea dronelor care încalcă spațiul aerian românesc

Aproape jumătate dintre respondenți (44%) spun că dronele care intră neautorizat în spațiul aerian al României ar trebui doborâte imediat, iar 41% consideră că decizia ar trebui luată „în funcție de situație”. 8% au spus „Mai degrabă nu”, iar doar 2% „Cu siguranță nu”.

Percepția privind amenințarea rusă

Doar 33% dintre români consideră mare sau foarte mare riscul unui atac intenționat al Rusiei asupra României, în timp ce 58% cred că pericolul este mic sau foarte mic. 9% dintre respondenți s-au încadrat la nu știu sau nu răspund.

Răspunsurile au fost împărțite și după nivelul de studii. Graficul cu răspunsurile poate fi găsit mai jos.

Guvernul, criticat pentru gestionarea apărării naționale

Doar 22% dintre cei chestionați cred că Guvernul gestionează bine capitolul Apărării Naționale, în timp ce 58% consideră că performanța este slabă. 20% nu au știut sau nu au vrut să răspundă.

Părerea despre un presupus ajutor pentru Republica Moldova. Doar o treime ar trimite trupe

În eventualitatea unui atac al Federației Ruse asupra Republicii Moldova, 28% dintre respondenți cred că România ar trebui să trimită trupe, însă 55% se opun unei intervenții militare directe.

Cine ar trebui să conducă Ministerul Apărării

Trei sferturi dintre români (75%) cred că instituția ar trebui condusă de un ofițer superior în retragere, cu o carieră militară recunoscută, și doar 11% ar prefera un civil.

Sondajul a fost realizat telefonic (metoda CATI) pe un eșantion reprezentativ de 920 de persoane adulte, cu o marjă de eroare de ±3,4% și un nivel de încredere de 95%.