Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
„Siguranța nu se construiește cu glume, ci cu rigoare” - Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor critică atitudinea față de mobilizarea rezerviștilor

Publicat:

Exercițiul de mobilizare a rezerviștilor din București și Ilfov a stârnit confuzie și ironii în mediul online, după ce mii de persoane au fost chemate la unități militare. Mihai Fifor cere seriozitate: „Siguranța nu se construiește cu glume, ci cu rigoare.”

Mihai Fifor, vicepreședintele Comisiei de Apărare din Parlament. Foto: Facebook
Mihai Fifor, vicepreședintele Comisiei de Apărare din Parlament. Foto: Facebook

Mii de rezerviști din București și Ilfov au primit în aceste zile ordine de chemare în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, organizat de Ministerul Apărării Naționale între 12 și 20 octombrie. Exercițiul verifică modul în care autoritățile și populația pot reacționa în situații de criză, dar și evidențele de mobilizare ale Armatei Române.

Ministerul a precizat că nu este vorba despre o mobilizare de război, ci despre o acțiune de rutină desfășurată periodic, conform legislației privind pregătirea rezervei operative. Exercițiul implică instituții partenere precum Ministerul de Interne, SRI, STS și Administrația Națională a Rezervelor de Stat.

Peste 10.000 de rezerviști au fost convocați să se prezinte la unitățile la care sunt arondați. În timpul unei zile de pregătire, aceștia trec prin verificări administrative, primesc echipament complet, instruire de siguranță, pot participa la trageri de antrenament și beneficiază de o masă caldă.

Cei care nu se prezintă fără motive întemeiate riscă amenzi de până la 4.000 de lei, potrivit Legii 446/2006.

Reacția lui Mihai Fifor

Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Mihai Fifor, a reacționat la valul de ironii apărute în spațiul public după exercițiul de mobilizare a rezerviștilor din București și Ilfov. Deputatul PSD consideră că tema a fost tratată „cu bășcălie și nervozitate”, deși astfel de exerciții sunt esențiale pentru un stat pregătit.

„Noi, românii, avem un simț al umorului aparte, dar uneori bășcălia se transformă în derizoriu și superficialitate. Așa s-a întâmplat acum, când mobilizarea rezerviștilor a devenit subiect de glume. Vinovatul? Desigur, Ministerul Apărării. Dar de data aceasta cred că este momentul să spunem răspicat: e nevoie ca funcționarii care se ocupă de mobilizare să se trezească și să-și ia misiunea în serios”, a scris Fifor pe Facebook.

El recunoaște că anumite disfuncționalități au existat, însă atrage atenția că nu tot Ministerul Apărării trebuie criticat din cauza „unor funcționari adormiți”. În opinia sa, instituția ar trebui să comunice mai clar publicului că nu este vorba despre o situație de război, ci despre o procedură de rutină.

„Nu e vorba despre război, ci despre pregătire. Nu e panică, ci exercițiu. Nu e alarmă, ci normalitate într-un stat care vrea să fie pregătit”, a subliniat Mihai Fifor.

Deputatul PSD a explicat că aceste exerciții au rolul de a verifica capacitatea de reacție, logistica, evidențele și coordonarea instituțiilor, precum și legătura dintre populație și sistemul de apărare.

„Niciun stat serios nu-și apără cetățenii doar cu armata activă. Rezervele sunt coloana vertebrală a sistemului de apărare. Fără ele, nici cea mai modernă armată nu poate funcționa eficient”, a scris Fifor.

El consideră că, în contextul actual marcat de tensiuni regionale și amenințări hibride, România trebuie să fie organizată și pregătită, nu să transforme exercițiile militare în motive de satiră.

„Nu e momentul să râdem de cei care fac exerciții, ci de cei care nu le-ar face niciodată. Siguranța nu se construiește cu glume, ci cu rigoare. Pregătirea țării nu e un moft, ci o datorie față de generațiile care vin”, a transmis Mihai Fifor.

Probleme și reacții

După primele zile, în spațiul public au apărut relatări despre organizarea deficitară a exercițiului. 

Sportivul Andrei Roșu a reclamat pe Facebook lipsa de informații clare în ordinele primite și faptul că rezerviștii au fost chemați „de pe o zi pe alta”. „Mi se pare important ca oamenii să fie tratați cu respect și transparență, mai ales când vine vorba de obligații legate de armată și mobilizare”, a scris el.

În reacție, purtătorul de cuvânt al MApN, colonelul Corneliu Ștefan Pavel, a explicat că astfel de probleme sunt inevitabile, mai ales la o mobilizare de o asemenea amploare: „La nivelul București–Ilfov au fost chemați peste 10.000 de rezerviști. E normal ca în exerciții de acest tip să apară și disfuncționalități.”

Ministerul Apărării a transmis ulterior că scopul exercițiului este verificarea timpului de reacție și a capacității logistice în caz de criză. „Urmărim să vedem cât de repede se prezintă rezerviștii la unități și cum funcționează fluxurile administrative în situații reale”, a precizat reprezentantul instituției.

Exerciții de acest tip au mai fost organizate în anii precedenți, în județele Teleorman, Giurgiu, Olt, Sibiu și Mureș. Ultima mobilizare similară din București a avut loc în 2013.

Politică

