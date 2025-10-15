Rezerviștii au făcut cozi la unitățile militare din București și Ilfov. Ce amenzi riscă cei care nu respectă ordinul de chemare

Zeci de rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov au făcut cozi la unităţile Ministerul Apărării Naționale (MApN) pentru instrucție, în cadrul unui exercițiu de verificare a stării de pregătire a celor care au făcut armata.

Se întâmplă după ce, săptămâna trecută, MApN a declanșat o amplă acțiune de verificare a rezerviștilor din București și Ilfov.

„Servim patria! Convocarea a fost pentru ora 8”, a scris Radu Rizea deasupra unei fotografii distribuite miercuri, 15 octombrie, pe Facebook.

Mii de persoane care au făcut armata înainte de anul 2004 sunt chemate pentru o zi de instrucție și evaluare.

Este vorba despre un exercițiu de rutină menit să actualizeze baza de date a ministerului și să verifice starea de pregătire a foștilor militari.

Reprezentanții MApN au precizat că nu este vorba despre o mobilizare de război, ci despre un exercițiu planificat, desfășurat periodic, conform legislației în vigoare privind pregătirea rezervei operative a Armatei României.

„În perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov se va desfășura exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor”, a precizat MApN.

Ce se întâmplă după prezentarea la unitate

Conform procedurii, rezerviștii primesc ordine de chemare la unitate și trebuie să se prezinte la data și ora indicate.

Potrivit MApN, odată ajunși la unitate, aceștia parcurg mai multe activități standard: sunt echipați cu uniformă, vestă antiglonț, cască și armă de exercițiu; primesc instruire de siguranță; participă la trageri cu muniție de antrenament, beneficiază de o masă caldă înainte de finalizarea programului.

Activitate durează o singură zi, iar scopul este strict administrativ și de instruire.

Amenzi pentru absență nemotivată

Absența nemotivată de la un astfel de exercițiu se sancționează cu amendă, conform Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. Cei care nu se pot prezenta din motive obiective trebuie să anunțe unitatea militară indicată în ordinul de chemare și să prezinte dovezi justificative.

Sancțiunile, în astfel de cazuri, ajung până la 4.000 de lei.

Astfel de exerciții se desfășoară în fiecare an, în diferite județe ale țării, ca parte a programului de verificare și actualizare a rezerviștilor Armatei Române.