Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
MApN cheamă mii de rezerviști din București și Ilfov la o zi de instrucție. Ministerul precizează: „Nu este mobilizare de război”

Publicat:

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a declanșat o amplă acțiune de verificare a rezerviștilor din București și Ilfov. Mii de persoane care au făcut armata înainte de anul 2004 sunt chemate pentru o zi de instrucție și evaluare, în cadrul unui exercițiu de rutină menit să actualizeze baza de date a ministerului și să verifice starea de pregătire a foștilor militari.

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

Reprezentanții MApN subliniază că nu este vorba despre o mobilizare de război, ci despre un exercițiu planificat, desfășurat periodic, conform legislației în vigoare privind pregătirea rezervei operative a Armatei României.

Zvonuri despre mobilizare, infirmate de autorități

În ultimele zile, rețelele de socializare au fost inundate de mesaje și interpretări potrivit cărora România s-ar pregăti de un conflict militar, după ce tot mai mulți rezerviști au primit ordine de chemare. MApN a transmis că aceste documente fac parte dintr-o procedură standard, fără legătură cu situația de securitate internațională.

„Astfel de exerciții sunt organizate periodic pentru a actualiza datele rezerviștilor și pentru a evalua nivelul minim de pregătire al celor care au efectuat serviciul militar obligatoriu înainte de anul 2004”, se arată într-un comunicat al instituției.

Ce se întâmplă în ziua exercițiului

Potrivit procedurii, rezerviștii primesc ordine de chemare la unitate și trebuie să se prezinte la data și ora indicate. Ajunși acolo, aceștia parcurg mai multe activități standard:

  • sunt echipați cu uniformă, vestă antiglonț, cască și armă de exercițiu;
  • primesc instruire de siguranță;
  • participă la trageri cu muniție de antrenament;
  • beneficiază de o masă caldă înainte de finalizarea programului.

Întreaga activitate durează o singură zi, iar scopul este strict administrativ și de instruire.

Amenzi pentru absență nemotivată

MApN reamintește că absența nemotivată de la un astfel de exercițiu se sancționează cu amendă, conform Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. Cei care nu se pot prezenta din motive obiective trebuie să anunțe unitatea militară indicată în ordinul de chemare și să prezinte dovezi justificative.

Astfel de exerciții se desfășoară în fiecare an, în diferite județe ale țării, ca parte a programului de verificare și actualizare a rezerviștilor Armatei Române.

București

