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Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Generală riscă să intre în faliment: „O treime din buget se duce pe subvenţia la termoficare. ELCEN doarme în papuci”

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Primarul general Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei se apropie de un punct critic din punct de vedere financiar, în condițiile în care două treimi din bugetul municipalității sunt consumate de subvențiile pentru transportul public și termoficare.

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Edilul a vorbit în ședința Consiliului General despre riscul real ca instituția să dea faliment dacă nu sunt luate decizii majore privind reorganizarea acestor servicii,  potrivit Agerpres.

„Această primărie va ajunge în faliment. O treime din bugetul nostru se duce pe subvenţia la termoficare. Dacă mai pun şi costurile de operare şi cât plăteşte populaţia, suntem ca la nebuni. Eu am ceva în cap să vă propun. Nu pot să fac acum public, pentru că dau drumul la toate ştirile de pe lume. Dar aşteptaţi-vă ca pe la sfârşitul verii, poate chiar mai devreme sau poate în toamnă, să avem o discuţie foarte, foarte serioasă care ţine de viitorul oraşului.", a spus primarul.

Datoria istorică de 3,5 miliarde de lei a fostului RADET, aflată încă în litigiu, ar putea pune PMB în imposibilitatea de a-și acoperi cheltuielile, dacă instanța decide plata imediată.

Ciprian Ciucu a anunțat că pregătește o discuție amplă cu toate partidele din CGMB privind situația ELCEN și viitorul SACET.

„Dacă vom merge mai departe în acest sistem şi nu facem SACET şi nu facem şi alte lucruri, acest oraş nu va mai avea bani de spitale, de parcuri, de transport public”, a adăugat edilul.

În același timp, Ciucu a criticat modul în care funcționează Termoenergetica și ADI, acuzând creșteri nejustificate ale prețurilor și repetarea greșelilor RADET.

Transportul public, „o gaură foarte mare”

Transportul public este, la rândul său, „o gaură foarte mare”, spune primarul, care reproșează conducerii STB și sindicatelor că întârzie implementarea planului de redresare.

„Dacă (directorul şi sindicatele, n.r.) nu fac paşi importanţi, o să încerc să îi fac eu, cu riscurile politice de rigoare: greve, înjurături, presă. Lucrurile sunt groaznice la STB. Lucrurile sunt groaznice la ADI. Lucrurile sunt groaznice în transportul în comun din Bucureşti. Şi aştept ca fraierul, de luni de zile, să văd că încep să facă paşi. Mi-a fost ruşine să vin în faţa bucureştenilor şi să pun iar pe ordinea de zi proiectul prin care să crească tariful la STB", a mai spus Ciprian Ciucu.

Edilul a anunțat că va publica cheltuielile tuturor societăților din subordinea PMB, de la URAC la clubul sportiv și cantina municipalității, acuzând costuri „de milioane peste milioane” care apasă bugetul orașului.

ELCEN „doarme în papuci”

În contextul discuțiilor despre preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei, Ciucu a subliniat că acest pas poate fi făcut doar dacă municipalitatea primește și finanțarea necesară retehnologizării.

Edilul a criticat ritmul lent al proiectelor.

„Au trecut ani de când, prin Fondul de modernizare, ministrul Energiei a pus acolo 5 miliarde. E o sumă frumoasă, dar ELCEN nu ştiu ce face. Doarme în papuci", a mai afirmat Ciprian Ciucu.  

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