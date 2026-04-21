Video Zeci de mii de locuitori din Capitală au rămas fără apă caldă după incendiul de la CET Vest care a afectat trei transformatoare electrice

Aproximativ 2.000 de blocuri din sectoarele 1, 5 și 6 ale Capitalei au rămas fără apă caldă în urma incendiului izbucnit luni seară la CET Vest, ceea ce înseamnă că zeci de mii de locuitori sunt afectați. Incendiul a cuprins trei transformatoare electrice și a determinat intervenția de urgență a zeci de pompieri și echipaje specializate.

Focul a cuprins trei transformatoare electrice din incinta centralei, două dintre acestea funcționând cu ulei de răcire, și a determinat intervenția de amploare a pompierilor. La fața locului au acționat 16 autospeciale, inclusiv cisterne cu apă și echipamente pentru stingere cu pulbere, iar flăcările au fost lichidate după miezul nopții.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București–Ilfov, nu au fost înregistrate victime, însă instalațiile afectate au necesitat lucrări complexe de răcire și securizare, operațiunile continuând și în dimineața zilei de marți.

Alimentarea cu energie electrică nu a fost afectată pe termen lung, însă sistemul de termoficare a fost puternic perturbat. Peste 2.000 de blocuri din sectoarele 1, 5 și 6 au rămas fără apă caldă, cu impact major în cartierele Militari și Drumul Taberei.

„Incendiul a fost stins, iar în acest moment se desfășoară evaluarea instalațiilor afectate și stabilirea intervențiilor necesare pentru reluarea activității în condiții de siguranță. ELCEN analizează în acest moment ce instalații pot fi repornite și în ce configurație poate fi asigurată în continuare furnizarea apei calde”, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Ministrul a adăugat că pagubele sunt semnificative și că reluarea completă a funcționării instalațiilor ar putea necesita o perioadă îndelungată, fiind analizate soluții provizorii pentru a asigura furnizarea agentului termic în sezonul rece.

„Rămân în contact permanent cu toate instituțiile implicate și voi urmări îndeaproape intervenția și etapele de remediere. Prioritatea mea este siguranța oamenilor și menținerea alimentării”, a transmis Bogdan Ivan.