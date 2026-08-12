 Karoline Leavitt părăsește funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe la câteva săptămâni după revenirea din concediul de maternitate | adevarul.ro
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Karoline Leavitt părăsește funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe la câteva săptămâni după revenirea din concediul de maternitate

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Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe și cea mai tânără persoană care a ocupat această funcție, va părăsi postul la sfârșitul lunii august pentru a petrece mai mult timp alături de familie, a anunțat președintele american Donald Trump.

Karoline Leavitt a născut în luna mai al doilea copil. FOTO Profimedia
Karoline Leavitt a născut în luna mai al doilea copil. FOTO Profimedia

În vârstă de 28 de ani și mamă a doi copii, Leavitt a născut în luna mai al doilea copil, o fetiță pe nume Viviana, și revenise oficial la serviciu după concediul de maternitate în urmă cu doar câteva săptămâni, potrivit The New York Post.

Donald Trump a elogiat activitatea acesteia, descriind-o drept „una dintre cele mai de încredere colaboratoare” ale sale.

„Karoline va deveni unul dintre principalii mei consilieri externi și o voce influentă în cadrul Partidului Republican”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Președintele american a apreciat că Leavitt a avut un rol important atât la Casa Albă, cât și în campania electorală din 2024.

„Karoline a fost un adevărat lider la Casa Albă și a făcut o treabă fenomenală”, a transmis Trump, adăugând că aceasta este „una dintre cele mai bune purtătoare de cuvânt din istoria instituției”.

„O decizie dulce-amăruie”

Într-un mesaj public, Karoline Leavitt a descris perioada petrecută în funcție drept „onoarea și aventura unei vieți” și i-a mulțumit președintelui pentru încrederea acordată.

„Am simțit că nu pot fi cea mai bună mamă pentru cei doi copii ai mei”

Leavitt a explicat că decizia de a demisiona este legată de dorința de a acorda mai mult timp familiei.

„Adevărul este că, după revenirea la Casa Albă în urma nașterii fiicei mele, am simțit că nu pot fi cea mai bună mamă pentru cei doi copii ai mei și, în același timp, să ofer timpul, energia și atenția pe care le cere funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe”, a declarat Leavitt și a descris plecarea drept o „decizie dulce-amăruie”.

Prima purtătoare de cuvânt a Casei Albe care a născut în timpul mandatului

Karoline Leavitt este prima persoană aflată în funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe care a devenit mamă în timpul exercitării mandatului, potrivit presei americane,

Înainte de a ocupa această poziție, a fost intern în prima administrație Trump, a candidat fără succes pentru un loc în Camera Reprezentanților în 2022 și a făcut parte din echipa de campanie a lui Donald Trump pentru alegerile din 2024.

În timpul mandatului său, Leavitt a promovat o strategie de comunicare mai agresivă față de presă și a introdus un sistem prin care jurnaliști independenți, podcasteri și creatori de conținut online puteau participa la briefingurile de la Casa Albă.

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