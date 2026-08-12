 Publicația americană Newsweek a publicat, apoi a șters un articol în care cerea intervenția SUA în cazul lui Călin Georgescu | adevarul.ro
search
Joi, 13 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Publicația americană Newsweek a publicat, apoi a șters un articol în care cerea intervenția SUA în cazul lui Călin Georgescu

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Publicația americană Newsweek a eliminat de pe site un articol de opinie intitulat „The US should defend democracy and Calin Georgescu in Romania” (Statele Unite ar trebui să apere democrația și pe Călin Georgescu în România), fără a oferi până în prezent o explicație publică pentru această decizie.

Călin Georgescu, la Ziua Unirii Principatelor FOTO Inquam Photos / George Călin
Călin Georgescu, la Ziua Unirii Principatelor FOTO Inquam Photos / George Călin

Textul despre fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost publicat sub semnătura Dennis Portman, un așa-zis autor prezentat drept specialist în domeniul drepturilor omului, și era publicat în secțiunea de opinii a revistei.

Conform mențiunii editoriale a Newsweek, articolul reprezenta exclusiv punctul de vedere al autorului și nu poziția oficială a publicației.

Textul a dispărut de pe site-ul publicației americane Newsweek, însă poate citit în continuare pe platforma MSN: The US should defend democracy – and Calin Georgescu – in Romania | Opinion.

Articolul încă mai poate fi citit pe MSN FOTO captură MSN
Articolul încă mai poate fi citit pe MSN FOTO captură MSN

Accesarea fostului link al articolului din Newsweek redirecționează în prezent utilizatorii către pagina principală a publicației, potrivit Gândul.  

Autorul susținea că SUA au un interes direct în apărarea democrației din România

În articolul despre cum „Statele Unite ar trebui să apere democrația și pe Călin Georgescu în România” se argumenta că SUA au avut un rol important în dezvoltarea instituțiilor democratice din România și în integrarea țării în NATO.

„Statele Unite nu sunt spectatori. Washingtonul a sprijinit tranziția democratică a României, a susținut aderarea sa la NATO și a dezvoltat un parteneriat strategic care o face importantă pentru politica americană la Marea Neagră și pe flancul estic al NATO. Stabilitatea, suveranitatea și legitimitatea democratică nu sunt preocupări periferice pentru Statele Unite”, scria autorul.

Autorul textului afirma că relațiile dintre aliați trebuie să se bazeze pe încrederea cetățenilor în procesul electoral:

„O alianță durabilă necesită încrederea publică că alegerile sunt guvernate de reguli, mai degrabă decât de preferințe geopolitice”.

Referiri la anularea alegerilor și la cazul Călin Georgescu

Autorul aprecia că deciziile legate de anularea alegerilor și acuzațiile privind influențele externe ar trebui explicate clar publicului:

„Acuzațiile care implică serviciile de informații necesită o analiză atentă, standarde juridice clare și proceduri pe care cetățenii le pot înțelege. România nu ar trebui să accepte un standard inferior, deoarece este important din punct de vedere strategic”.

În același text, democrația românească era descrisă drept una „tânără”, autorul avertizând asupra efectelor pe care lipsa încrederii în procesul electoral le poate avea asupra opiniei publice.

„Democrația românească este tânără. Regimul comunist a căzut în 1989, iar mulți români păstrează amintiri personale sau familiale despre un stat în care informațiile secrete, autoritatea incontestabilă și excluziunea politică erau instrumente de control”.

„O putere străină poate discredita democrația liberală dacă îi convinge pe cetățeni că jocul este trucat de statul paralel”

Autorul adăuga că anularea alegerilor nu ar trebui privită automat ca un mijloc de reducere a influenței ruse.

„O putere străină poate discredita democrația liberală dacă îi convinge pe cetățeni că jocul este trucat de statul paralel”, scria în textul care a dispărut de pe site-ul publicației americane. 

Newsweek nu a oferit o explicație publică privind eliminarea textului de opinie de pe platforma sa.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
digi24.ro
image
Șoferul de 50 de ani care a ucis pietonii în Brașov a fost dus la control neurologic. A refuzat internarea în spital. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Incendiu puternic pe drumul spre mare. Norul de fum vizibil de pe Autostrada Soarelui, aproape de litoral
gandul.ro
image
David Popovici, de neoprit! Aur european la 100 m liber și record al competiției
mediafax.ro
image
Culisele unei zile de AUR: David Popovici, campion la 100 de metri liber! E prima cursă din istorie în care se întâmplă asta. Fotoreportaj Fanatik
fanatik.ro
image
Planul de urgență al Guvernului după ce Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit joi. De unde va veni energia necesară României
libertatea.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Surpriză de proporții! Egor Kornev ar fi aflat de la David Popovici și a făcut totul public: ”Să nu afle iubita lui”
digisport.ro
image
El este Alexandru, unul dintre tinerii care au murit în accidentul din Brașov. „Copile, de ce ai plecat așa tânăr?”
click.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a ucis 2 pietoni în Brașov. În urmă cu 11 ani era considerat erou
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre
observatornews.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1
cancan.ro
image
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Cum va fi vremea la mare de Sfânta Maria 2026. Câte grade vor fi pe litoral și cât de caldă ar putea fi apa
playtech.ro
image
Ce CAMPION! Ce a făcut David Popovici imediat după ce a primit medalia de aur. Exclusiv
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Rușii n-au stat pe gânduri, după ce David Popovici l-a învins dramatic pe Egor Kornev în finala europeană
digisport.ro
image
Român venit din Austria, dezamăgit de prețul uriaș plătit pentru 7 nopți la Olimp: „Mi se pare foarte mult, iar serviciile sunt groaznice”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
ANNA tună și fulgeră! Halucinant ce a putut să spună amanta pensionarului MApN care i-a scris numele pe o stâncă: Să ardă în iad...
romaniatv.net
image
Executare silită de la ANAF. Românii află cum pot evita poprirea și sechestrul pe bunuri
mediaflux.ro
image
Motivul uimitor pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Mureșenilor, „șoseaua morții” din centrul Brașovului. Cel puțin 10 accidente în ultimii ani, ultimul s-a soldat cu doi morți
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!”
click.ro
image
Denise Rifai, audiențe uriașe la „Furnicuțele” înainte de a preda ștafeta lui Cătălin Măruță. Ediția cu cei mai mulți telespectatori
click.ro
image
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță în locul în care modelul a copilărit. Imaginea care a emoționat-o
click.ro
Camilla tânără și străbunica sa Alice jpg
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină
okmagazine.ro
Marguerite de Valois și Henric de Navarra foto Profimedia prelucrată cu aI jpg
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă”
image
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!”

OK! Magazine

image
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!