Publicația americană Newsweek a publicat, apoi a șters un articol în care cerea intervenția SUA în cazul lui Călin Georgescu

Publicația americană Newsweek a eliminat de pe site un articol de opinie intitulat „The US should defend democracy and Calin Georgescu in Romania” (Statele Unite ar trebui să apere democrația și pe Călin Georgescu în România), fără a oferi până în prezent o explicație publică pentru această decizie.

Textul despre fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost publicat sub semnătura Dennis Portman, un așa-zis autor prezentat drept specialist în domeniul drepturilor omului, și era publicat în secțiunea de opinii a revistei.

Conform mențiunii editoriale a Newsweek, articolul reprezenta exclusiv punctul de vedere al autorului și nu poziția oficială a publicației.

Textul a dispărut de pe site-ul publicației americane Newsweek, însă poate citit în continuare pe platforma MSN: The US should defend democracy – and Calin Georgescu – in Romania | Opinion.

Accesarea fostului link al articolului din Newsweek redirecționează în prezent utilizatorii către pagina principală a publicației, potrivit Gândul.

Autorul susținea că SUA au un interes direct în apărarea democrației din România

În articolul despre cum „Statele Unite ar trebui să apere democrația și pe Călin Georgescu în România” se argumenta că SUA au avut un rol important în dezvoltarea instituțiilor democratice din România și în integrarea țării în NATO.

„Statele Unite nu sunt spectatori. Washingtonul a sprijinit tranziția democratică a României, a susținut aderarea sa la NATO și a dezvoltat un parteneriat strategic care o face importantă pentru politica americană la Marea Neagră și pe flancul estic al NATO. Stabilitatea, suveranitatea și legitimitatea democratică nu sunt preocupări periferice pentru Statele Unite”, scria autorul.

Autorul textului afirma că relațiile dintre aliați trebuie să se bazeze pe încrederea cetățenilor în procesul electoral:

„O alianță durabilă necesită încrederea publică că alegerile sunt guvernate de reguli, mai degrabă decât de preferințe geopolitice”.

Referiri la anularea alegerilor și la cazul Călin Georgescu

Autorul aprecia că deciziile legate de anularea alegerilor și acuzațiile privind influențele externe ar trebui explicate clar publicului:

„Acuzațiile care implică serviciile de informații necesită o analiză atentă, standarde juridice clare și proceduri pe care cetățenii le pot înțelege. România nu ar trebui să accepte un standard inferior, deoarece este important din punct de vedere strategic”.

În același text, democrația românească era descrisă drept una „tânără”, autorul avertizând asupra efectelor pe care lipsa încrederii în procesul electoral le poate avea asupra opiniei publice.

„Democrația românească este tânără. Regimul comunist a căzut în 1989, iar mulți români păstrează amintiri personale sau familiale despre un stat în care informațiile secrete, autoritatea incontestabilă și excluziunea politică erau instrumente de control”.

„O putere străină poate discredita democrația liberală dacă îi convinge pe cetățeni că jocul este trucat de statul paralel”

Autorul adăuga că anularea alegerilor nu ar trebui privită automat ca un mijloc de reducere a influenței ruse.

„O putere străină poate discredita democrația liberală dacă îi convinge pe cetățeni că jocul este trucat de statul paralel”, scria în textul care a dispărut de pe site-ul publicației americane.



Newsweek nu a oferit o explicație publică privind eliminarea textului de opinie de pe platforma sa.