Ministrul Energiei, după discuții cu Ciucu și reprezentanții ELCEN și Termoenergetica: „ELCEN a luat decizia de a reduce debitul și presiunea apei din rețea”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit luni, 12 ianuarie, cu primarul general Ciprian Ciucu și reprezentanții ELCEN și Termoenergetica pentru a discuta măsurile de remediere a avariilor din rețeaua de termoficare a Capitalei.

„Astăzi m-am întâlnit cu primarul general Ciprian Ciucu și împreună am adus la aceeași masă ELCEN și Termoenergetica. Am discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici, dar și soluțiile.

Încă de săptămâna trecută, de când am aflat de temperaturile geroase prognozate pentru această perioadă, am fost în permanentă legătură cu el și am făcut demersurile necesare pentru ca toate reparațiile sistemelor defecte să fie făcute în regim de urgență”, transmite Bogdan Ivan pe Facebook.

Ministrul amintește că zilele trecute a apărut o avarie la un cazan cu apă fierbite la CET Sud, însă problema a fost remediată.

Cu toate acestea, transmite Bogdan Ivan, au apărut avarii suplimentare la cazane și echipamente, în efortul ELCEN de a compensa pierderile din rețeaua de distribuție prin suplimentarea debitului de apă.

„Pentru a nu risca avarii în lanț, cu riscuri majore, care să ducă la sistarea serviciului de termie pentru o perioadă lungă de timp, în plină iarnă, ELCEN a luat decizia de a reduce debitul și presiunea apei din rețea.

Încărcarea la parametri optimi ar fi dus la deteriorarea iremediabilă a echipamentelor. Pentru a rezolva problema, specialiștii au decis ca încă din această seară să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest și CET Grozăvești) și să rearondeze unele puncte termice de pe CET Sud.

Aceștia speră ca astfel parametrii să se îmbunătățească progresiv. Sistemul va funcționa, iar oamenii vor avea apă caldă și căldură. Dar, în regim de avarie! Vă vom ține la curent cu situația”, adaugă Ivan.

Zilele trecute, aplicația Termo Alert arăta că aproximativ 38% dintre locuințele din Capitală au probleme la primirea agentului termic, iar situația este resimțită mai ales în sectoarele 2 și 3, unde debitul furnizat de CE Sud este insuficient pentru a asigura confortul termic necesar.