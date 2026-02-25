„Este o ipocrizie uriașă!”. Ciucu avertizează că Bucureștiul riscă să piardă 220 de milioane de lei din cauza refuzului lui Băluță de a preda amplasamentele pentru termoficare

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, acuză un blocaj politic între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4, care poate duce la pierderea a 220 de milioane de lei și la întârzieri majore în modernizarea rețelei de termoficare.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis miercuri, un avertisment public cu privire la riscul pierderii unei sume uriașe de bani pentru municipalitate. Este vorba despre 220.161.760 de lei (fără TVA), fonduri destinate lucrărilor la rețeaua de termoficare din Sectorul 4, care nu pot fi accesate din cauza refuzului primarului sectorului, Daniel Băluţă, de a preda amplasamentele necesare executării lucrărilor.

„Un fapt de o gravitate maximă. Atrag atenția publicului, după ce toate demersurile legale și administrative întreprinse de către PMB în ultimii trei ani au eșuat, asupra unui fapt extrem de grav! Primăria Municipiului București riscă să piardă această sumă uriașă pentru că Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare”, a scris primarul Ciprian Ciucu pe Facebook.

Potrivit edilului general, amplasamentele vizate se întind pe aproximativ 30 de străzi, dintre care până în prezent au fost predate doar patru. Termenul limită pentru finalizarea lucrărilor este luna decembrie 2027.

„Primă dată i s-a cerut predarea amplasamentelor încă din anul 2023 de către fostul Primar General, domnul Nicușor Dan. De atunci, pe parcursul anilor 2024, 2025 și 2026, PMB s-a adresat Primăriei Sectorului 4, inclusiv prin firme de avocatură și executori judecătorești, fără niciun rezultat”, a mai precizat Ciucu.

Edilul general susține că motivul invocat de primarul Băluță este legat de protejarea unor amenajări peisagistice și de posibile consecințe electorale.

„Absurd! Există două consecințe importante: banii vor fi pierduți, iar lucrările nu se vor executa; bucureștenii din Sectorul 4, cel mai afectat sector în această iarnă, vor fi ținuți în frig pentru mult timp de acum înainte”, a subliniat Ciucu.

În cazul pierderii fondurilor, Primăria Capitalei intenționează să se îndrepte împotriva Primăriei Sectorului 4 și a primarului Băluță pentru recuperarea prejudiciului.

„Nu ne încălzește cu nimic că Sectorul 4 va fi în litigiu cu PMB și că vom recupera banii din bugetul acestei primării – sunt tot bani publici”, a explicat primarul Capitalei.

Ciucu a mai amintit că, în calitatea sa de primar al Sectorului 6, a predat în 2023 imediat amplasamentul către PMB pentru aceleași lucrări de termoficare, iar proiectele au fost finalizate de mult timp. „Este o ipocrizie uriașă să plângi de grija oamenilor care nu au căldură și apă caldă, în timp ce tu blochezi exact lucrările care ar rezolva aceste probleme!”

Edilul consideră că Bucureștiul are nevoie de o legislație clară care să împiedice blocarea proiectelor capitalei de către primarii de sector cu interese electorale personale. „Sper ca bucureștenii din Sectorul 4 să afle și să țină minte peste câțiva ani cine i-a ținut în frig. Luptele politice și blocajele nu au ce căuta în administrația Bucureștiului”, a concluzionat Ciprian Ciucu.