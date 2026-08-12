„Ce blestem te-a urmărit?” Cine era Alexandru, tânărul ucis pe trotuar în Brașov. Urma să împlinească 26 de ani

Alexandru, tânărul din Piatra Neamț care și-a pierdut viața în accidentul grav produs pe strada Mureșenilor din Brașov, după ce un autoturism scăpat de sub control a pătruns pe trotuar și a lovit mai mulți pietoni, urma să împlinească 26 de ani în câteva zile. Apropiații sunt devastați de durere.

Alexandru a murit cu doar zece zile înainte să își sărbătorească ziua de naștere: urma împlinească 26 de ani pe 22 august, notează oficiuldestiri.ro.

„Drum lin spre cer iubirea mea. Îngerii să te aibă în paza lor”, este mesajul tulburător al iubitei lui Alexandru.

„Copile, ce drum ai avut și ce blestem te-a urmărit de ai plecat așa tânăr? Aveai planuri, vise și un drum lung în fata și o fată ce te iubește până la cer și înapoi. Drum lin și plin de lumină copile”, a scris mama iubitei lui Alexandru pe Facebook.

„Multă putere și să treceți peste aceasta încercare grea! Dumnezeu să îl ierte!”, se arată într-un alt mesaj

Cum s-a produs tragedia din Brașov.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au surprins momentul accidentului mortal produs marți seară în centrul Brașovului. Potrivit informațiilor rezultate din anchetă, în jurul orei 20:46, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 50 de ani a trecut peste un sens giratoriu, a intrat cu viteză pe strada Mureșenilor și a continuat deplasarea aproximativ 100 de metri.

Vehiculul a urcat ulterior pe trotuar, în apropierea unei treceri de pietoni, unde a lovit mai multe persoane aflate în zonă, proiectându-le spre fațada unei clădiri.

În urma impactului, odată cu Alexandru și-a pierdut viața și un turist german în vârstă de 34 de ani, iar o altă persoană a fost transportată la spital în stare gravă.

Un martor a povestit pentru BizBrașov circumstanțele în care a avut loc teribilul accident:

„Dusterul venea de pe Lungă și a oprit la sensul giratoriu să dea prioritate. Din spatele lui venea cu viteză un alt autoturism care a lovit Dusterul. În momentul impactului, scaunul șoferului s-a rupt, iar șoferul a rămas pe spate, fără a avea vizibilitate, cu mâinile pe volan și cu piciorul pe accelerație. Dusterul a accelerat pe Mureșenilor până în dreptul trecerii de pietoni, a pătruns și pe trotuar, unde a lovit cei trei pietoni”.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au anunțat că șoferul nu consumase alcool și nu se afla sub influența substanțelor interzise. Potrivit poliției, bărbatul avea o experiență de conducere de 33 de ani și figura cu o singură abatere rutieră în evidențele autorităților.

Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului și analizează toate variantele, inclusiv posibilitatea ca șoferului să i se fi făcut rău la volan înainte de a pierde controlul asupra autoturismului.

Șoferul care a provocat tragedia era considerat erou, după ce, în urmă cu 11 ani ar fi salvat un turist de la înec pe litoral, potrivit BizBrașov,