13 august: Ziua în care s-a născut marele regizor Alfred Hitchcock. De la copilul pasionat de povești macabre, la „maestrul suspansului”

Pe 13 august, în 1595, începea Bătălia de la Călugăreni. În 1866, în aceeași zi, se năștea Giovanni Agnelli, fondatorul Fiat, iar în 1899, regizorul britanic Alfred Hitchcock. Tot pe 13 august, dar în 1961, începea ridicarea Zidului Berlinului. Tot pe 13 august 1982 s-a născut Sebastian Stan, actor american de origine română.

1595: Începe Bătălia de la Călugăreni

Bătălia de la Călugăreni (13-23 august) a avut loc în contextul revoltei anti-otomane iniţiată de Mihai Viteazul în 1594. Domnul muntean a înfrânt oastea otomană condusă de marele vizir Sinan Pașa, obligat să fugă pentru a-şi scăpa viaţa. Ar fi însemnat un avantaj pe care Mihai Viteazul putea să-l exploateze, dar domnul muntean îşi vlăguise puţinele trupe și avea multe pierderi.

„Turcii erau încă în număr şi nu băgaseră în luptă toate trupele lor, oştenii lui Mihai erau obosiţi şi nu ar fi putut suţine o nouă ciocnire. Domnul se retrage întâi la Copăceni pe Argeş, apoi la Bucureşti, la Târgovişte, şi în cele din urmă la Stoeneşti, în munţi, pe Dâmboviţa, lângă pasul Branului”, scria P.P. Panaitescu în ”Mihai Viteazul”.

Sinan Paşa a realizat abia după două zile de retragerea românilor. A ocupat Bucureştiul, Târgoviştea şi a transformat bisericile în moschei. Sprijinit de principele Transilvaniei, Sigismund de Bathory, venit în fruntea unei armata cruciate, Mihai a reuşit să-i facă pe turci să se retragă la sud de Dunăre.

11866: S-a născut Giovanni Agnelli, fondatorul Fiat

Celebrul om de afaceri italian Giovanni Agnelli, fondatorul firmei constructoare de mașini Fiat (1899), s-a născut în Villar Perosa, Piemont, Italia.

A murit pe 16 decembrie 1945, la Torino, Italia.

1893: S-a născut etnomuzicolog și compozitor român Constantin Brăiloiu,

A venit pe lume în Bucureşti, în 1893, într-o familie aristocratică originară din Oltenia, cu rădăcini în neamul Brâncoveanu. A studiat muzică în Capitală, dar şi la Viena, Lausanne şi apoi Paris. După întoarcerea în ţară, în 1920, împreună cu alţi compozitori, a pus bazele Societăţii Compozitorilor Români, pe care a prezidat-o între anii 1926 şi 1943.

Fascinat de muzica populară din mediul rural, Constantin Brăiloiu s-a alăturat în 1928 echipei sociologului Dimitrie Gusti, în mijlocul căreia a efectuat primele studii de teren asupra folclorului român în sate din Bucovina, Transilvania şi Oltenia.

Lui i se datorează înființarea Arhivelor Folclorului în cadrul Societăţii Compozitorilor. În anii următori, cercetările lui Brăiloiu s-au extins la nivelul întregii ţări. Lucrarea „Schiţă a unei metode de folclor muzical", publicată de muzicolog în 1931, a marcat o turnură în disciplina ce avea să se numească etnomuzicologie.

În 1943, a fost numit consilier cultural în cadrul Ambasadei Române de la Berna. Anticipând situaţia politică din ţară, el va rămâne în Elveţia, unde îşi va continua cercetările, şi nu se va mai întoarce niciodată în ţară. La Geneva, a fondat, în 1944, Arhiva internaţională de muzică populară, în cadrul Muzeului de Etnografie de acolo. Patru ani mai târziu a fost numit, de asemenea, profesor asistent la CNSR (Centrul naţional de studii ştiinţifice) din Paris.

Ultima parte din viață ș-a dedicat-o muncii titanice de a colecta, la Geneva, înregistrări folclorice din întreaga lume. A editat, printre multe alte compilaţii, faimoasa „Colecţie universală de muzică populară înregistrată", o serie de 40 de discuri apărută între anii 1951 şi 1958 (an în care a și murit).

1899 - S-a născut regizor britanic Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcoc, unul dintre cei mai influenţi oameni pe care lumea filmului i-a cunoscut vreodată (a semnat ca regizor nu mai puţin de 60 de filme și a trecut prin toate erele artei moderne), s-a născut într-o familie modestă, într-un cartier din nordul Londrei, şi-a petrecut copilăria fiind marcat de aspectul său fizic nefericit. Obezitatea de care suferea încă din primii ani l-a făcut să se rușineze tot restul vieţii.

Cu o educaţie foarte severă primită de la părinţii săi şi de la scoală, a ajuns ca în perioada adolescenţei să lucreze ca grafician pentru un studio cinematografic unde făcea afișele diverselor filme mute. Așa a început să fie pasionat pentru lumea cinematografiei și să participe ca monteur, regizor artistic și scenarist în filmele lui: Donald Crisp și Hugh Ford.

Cariera de regizor și-a început-o în Regatul Unit, în anul 1922. Abia din 1939 a început să lucreze în Statele Unite ale Americii.

Șase filme regizate de Alfred Hitchcock au fost nominalizate la Premiile Oscar: Rebecca în 1941, Suspicion în 1942, Lifeboat în 1945,Spellbound în 1946, Rear Window în 1955 și Psycho în 1961. În 1968 a primit un Oscar onorific, Premiul în Memoria lui Irving Thalberg pentru întreaga sa cariera în cadrul ceremoniei Premiilor Academiei. Deși nu a primit niciun premiu Oscar în competiție, întotdeauna a fost și a rămas maestrul suspansului.

American Film Institute i-a decernat în 1979 un premiu pentru munca sa și în același an, Regina Angliei i-a decernat titlul de Sir.

Creațiile sale sunt considerate adevărate lecţii de cinematografie datorită originalităţii și, mai ales, talentului său de a construi suspansul.

Hitchcock a decedat în 1980, în urma unei insuficiențe renale.

De numele său sunt legate însă și scandaluri. Actriţa americană Tippi Hedren, muza lui Alfred Hitchcock, a dezvăluit, la mai bine de trei decenii de la moartea regizorului, că a fost hărţuită şi agresată sexual de celebrul regizor, în timpul unor filmări din anii 1960.

1914: S-a născut Arsenie Papacioc, duhovnic român

Arsenie Papacioc (n. 13 august 1914, Misleanu, Perieți, Județul Ialomița, România – d. 19 iulie 2011, Techirghiol, România) a fost un duhovnic ortodox român.

Din anul 1976, a fost duhovnicul Mănăstirii Sfânta Maria din Techirghiol. Părintele Papacioc a trecut prin pușcăriile comuniste unde a pătimit alături de Părintele Iustin Parvu, Ioan Ianolide, Valeriu Gafencu, Nichifor Crainic, Mircea Vulcănescu, Nicolae Bordașiu și alții.

A fost arestat și condamnat sub regimul mareșalului Ion Antonescu, în 1941, pentru participare la rebeliunea legionară și apartenența la Mișcarea Legionară.

S-a călugărit în 1946, după eliberare și s-a nevoit la Mănăstirea Antim din București până în 1949.

Între 1949-1950 a fost sculptor la Institutul Biblic, iar în anul 1951 a devenit preot la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Neamț.

Între 1952-1958 a fost preot la Mănăstirea Slatina.

În vara anului 1958 a fost arestat din nou, pentru că facea parte din grupul „Rugul Aprins”.

Condamnat la 20 de ani de muncă silnică, a fost grațiat în 1964 de la închisoarea Aiud.

Arsenie Papacioc a fost numit de către Realitatea TV unul dintre cei mai importanți duhovnici ai ortodoxiei române.

1917 - A murit poetul Alexei Mateevici

Eroul unionist Alexei Mateevici s-a născut în 1888. A însoţit, în Primul Război Mondial, pe linia întâi, soldaţii ruşi şi români în zona de front (Cosmeşti - Movileni - Podoleni - Tecuci), oficiind slujbele specifice condiţiilor de luptă.

La 50 de ani de la ridicarea Zidului Berlinului, ce mai înseamnă pentru noi astăzi, Estul şi Vestul?

Alexei Mateevici a lăsat literaturii române, printre frumoasele poezii, şi poemul ”Limba noastră”, care din 1995 este textul imnului de stat al Republicii Moldova.

1961: Începe construirea Zidului Berlinului

Ridicarea Zidului Berlinului a început în noaptea de 12 spre 13 august 1961.

Germania de Est pierduse o şesime din populaţie care emigrase spre Germania de Vest după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial. Înfrântă în război, ţara fusese împărţită între Aliaţi: Vestul revenise Statelor Unite, Marii Britanii şi Franţei, iar Estul intrase sub stăpânirea URSS



Aceeaşi împărţire s-a făcut și în cazul Berlinului, care se afla pe teritoriul Germaniei estice.

Zidul a străpuns capitala Germaniei, exact în inimă, timp de 28 de ani, două luni şi 28 de zile și a însemnat separarea germanilor din est de berlinezii din vest. A fost dărâmat cu barosarele pe 9 noiembrie 1989, într-o declaraţie de libertate care încheia o segregare politică declanşată de URSS.

1964: Începe primul turneu al trupei The Beatles

Pe 13 august 1964, trupa britanică The Beatles a început primul lor turneu în America de Nord cu un concert la Cow Palace în San Francisco, California. Acest turneu a marcat începutul "British Invasion" în muzică și a consolidat statutul trupei ca fenomen global.

1982: S-a născut Sebastian Stan, starul român de la Hollywood

Originar din Constanţa, unde s-a născut la 13 august 1982, Sebastian Stan a părăsit România din copilărie, împreună cu mama sa, Georgeta Orlovski, profesoară de pian.

Sebastian avea pe atunci opt ani, iar la 10 ani a jucat primul său rol într-un film, în „71 fragments of a Chronology of Chance“ regizat de cunoscutul austriac Michael Haneke.

În „Marţianul“ (care a primit şapte nominalizări la Oscar), Sebastian Stan a jucat alături de Matt Damon, iar în altă peliculă premiată, „Lebăda Neagră“, a făcut parte dintr-o distribuţie de excepție, alături de starurile Natalie Portman, Mila Kunis şi Vincent Cassel. A jucat şi în music-hall-uri pe Broadway şi în serialul american „Gossip Girl“.

13 august: Se împlinesc 62 de ani de la ridicarea Zidului Berlinului, dărâmat abia în 1989

1997: Debutul serialului South Park

Controversatul și popularul serial animat "South Park" a avut premiera pe canalul Comedy Central. Creat de Trey Parker și Matt Stone, serialul a devenit cunoscut pentru umorul său satiric și pentru abordarea subiectelor sensibile.

2008: Recordul olimpic al lui Michael Phelps

La Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, Michael Phelps a reușit una dintre cele mai impresionante performanțe din istoria sportului. Înotătorul american a câștigat opt medalii de aur, depășind recordul de șapte titluri olimpice cucerite de Mark Spitz la ediția din 1972.

Phelps a triumfat în probele de 100 și 200 de metri fluture, 200 și 400 de metri mixt, 200 de metri liber și în cele trei probe de ștafetă ale Statelor Unite. În șapte dintre cele opt finale a stabilit și recorduri mondiale, performanța sa transformându-l în principalul star al Jocurilor Olimpice de la Beijing.

Succesul din 2008 i-a adus lui Phelps un total de 14 medalii olimpice de aur, un record la acel moment. Performanța avea să fie depășită ca număr total de titluri olimpice doar de el însuși, în anii următori.

Recordul celor opt medalii de aur obținute la o singură ediție a Jocurilor Olimpice a rămas însă una dintre cele mai cunoscute realizări din cariera sa și un reper al sportului olimpic.