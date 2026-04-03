Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Când vor plăti bucureștenii mai puțin pentru căldură și apă caldă. Stadiul proiectelor de modernizare a celor trei mari CET-uri din Capitală

Tariful integral pentru apa caldă și căldura livrate în București depășește în prezent 1.000 lei, aproape dublu față de ce ar putea ajunge după modernizarea centralelor termice ale orașului și rețelei de transport.

FOTO: Facebook / Sebastian Burduja
Sistemul de termoficare din București se confruntă cu probleme majore atât la producție, cât și la transport. Producția este asigurată de patru centrale electrotermice alimentate cu gaze naturale, administrate de ELCEN, companie aflată în subordinea Ministerului Energiei. Cea mai veche dintre acestea este CET Sud, pusă în funcțiune în 1970, iar cea mai recentă este CET Progresu, inaugurată în 1987. Dintre cele patru, doar CET Vest a beneficiat de lucrări de modernizare.

Infrastructura de transport însumează aproximativ 954 de kilometri de conducte în rețeaua primară și 2.963 de kilometri în rețeaua secundară, aceasta din urmă fiind formată din conducte de dimensiuni mai mici, care fac legătura între punctele termice și imobile. Avariile apar mai rar la nivelul rețelei secundare și au un impact limitat asupra populației. În schimb, rețeaua principală de transport, neglijată în ultimele decenii în favoarea unor investiții cu prioritate estetică, s-a degradat accentuat. Această deteriorare a dus la creșterea frecvenței avariilor și, implicit, la nemulțumiri tot mai mari în rândul locuitorilor, unii dintre aceștia optând pentru debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire.

Oradea, modelul de referință

La polul opus se situează Oradea. În orașul de pe malul Crișului, centrala care asigură producția de energie termică, inaugurată în anul 1966, a fost modernizată total în 2016. Această investiție, în valoare de 77 milioane de euro, coroborată cu înlocuirea conductelor conductelor de transport, a făcut ca Oradea să beneficieze astăzi de cel mai mic tarif pentru apă caldă și căldură. 

Concret, potrivit unei hotărâri a CL Oradea din noiembrie 2025, prețul real al energiei termice pentru populația racordată în rețeaua de transport este de 638 de lei/gigacalorie cu TVA inclus, din care cetățenii plătesc efectiv 498 de lei/gigacalorie. Diferența reprezintă subvenția plătită din bugetul local, care totalizează aproximativ 12 milioane de lei. Suma este extrem de mică în raport cu alte localități din țară, ceea ce a permis autorităților locale să direcționeze fonduri importante către alte obiective.

Trei centrale noi în București

La polul opus se situează București. Aici, cetățenii achită în sezonul rece un tarif de 350 de lei, asta datorită subvenției semnificative suportată de Primăria Generală. Tariful integral este de aproximativ 1.000 de lei. Prin urmare, municipalitatea este nevoită să achite anual aproape 1 miliard de lei pentru a compensa diferența de tarif, ceea ce reprezintă un sfert din veniturile instituției. La această sumă se adaugă și pierderile pe rețea, facturate de ELCEN către Termoenergetica, dar pe care în cele din urmă tot PMB trebuie să le suporte.

Ce aduce nou proiectul PSD București privind facturile la apă caldă și căldură. Principala prevedere există deja în contracte

Soluția pentru reducerea acestor costuri vine pe două paliere. Primul îl reprezintă înlocuirea conductelor de termoficare, iar în acest sens s-au făcut progrese semnificative în ultimii ani, așa cum „Adevărul” a relatat recent: 27,2 km în 2020, 27,1 km în 2021, 28,3 km în 2022, 52,15 km în 2023, 73,53 km în 2024 și 66,23 km în 2025. Saltul cel mai abrupt s-a produs între 2022 și 2023, odată cu lansarea lucrărilor la finele anului 2022, și s-a menținut la un nivel similar în 2024 și 2025. 

Un al doilea palier, la fel de important, este modernizarea unităților de producție a energiei termice. După ce a reușit să iasă din insolvență, ELCEN a semnat cu Ministerul Energiei, în noiembrie 2024, trei contracte de finanțare pentru construirea unor unități noi de cogenerare de înaltă eficiență în București, proiecte care beneficiază în total de 362 de milioane de euro nerambursabili din Fondul pentru Modernizare.

Prima este CTE Grozăvești, cu o capacitate de 34 MWe și 41 MWt. A doua este CTE Progresu, proiectată pentru 74,2 MWe și 72,8 MWt, utilizând motoare termice. Cea mai mare dintre cele trei este CTE București Sud, cu o capacitate de 275 MWe și 211 MWt.

Potrivit ELCEN, investițiile vizează simultan mai multe obiective. „Centralele moderne vor asigura stabilitatea sistemului energetic la nivelul Municipiului București și al Sistemului Energetic Național. Tehnologiile eficiente vor conduce la diminuarea costurilor de operare și, implicit, la facturi mai mici pentru consumatori. Emisiile vor fi semnificativ reduse", se arată în răspunsul transmis la solicitarea „Adevărul”. De asemenea, toate cele trei unități vor fi „hydrogen ready", adică pregătite tehnic pentru a funcționa pe hidrogen.

Stadiul fiecărui proiect

Cel mai avansat în proceduri este CET București Sud. ELCEN se află în etapa de achiziție pentru contractul „la cheie" de implementare. Documentația a fost lansată în achiziție publică, iar șase firme au depus oferte pentru implementarea proiectului. Punerea în funcțiune este estimată pentru iulie 2030.

Pentru CET Progresu și CET Grozăvești situația este similară ca stadiu, dar cu un termen mai apropiat. „În octombrie 2025 s-a semnat contractul pentru Servicii de consultanță Owner's Engineer", se arată în răspunsul ELCEN pentru ambele centrale, cu termen estimat de punere în funcțiune în septembrie 2029. Documentația tehnică pentru cele două se află în faza finală și urmează să fie încărcată în SEAP.

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
De la ce vârstă a avut telefon Gigi Becali! Dezvăluiri despre copilăria din Pipera: „Mama ne spăla cu apa de la ploaie!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
De ce se numește Săptămâna Patimilor. Ce s-a întâmplat în fiecare zi până la Înviere
playtech.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Anunț devastator despre starea lui Mircea Lucescu. Fiu lui, Răzvan Lucescu, a venit urgent în țară
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regale la slujba de Paște
okmagazine.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!