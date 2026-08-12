 Rod Stewart, operat pe inimă. Următoarele concerte din turneul său de adio „One Last Time” au fost anulate | adevarul.ro
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Rod Stewart, operat pe inimă. Următoarele concerte din turneul său de adio „One Last Time” au fost anulate

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Rod Stewart și-a suspendat restul concertelor din turneul de adio „One Last Time” după ce a fost supus unei intervenții cardiace de implantare a unui stent coronarian, au confirmat reprezentanții artistului.

Rod Stewart, una dintre vocile emblematice ale rock’n’roll-ului. nFoto Shutterstock
Rod Stewart, una dintre vocile emblematice ale rock’n’roll-ului. nFoto Shutterstock

Decizia vine în contextul în care muzicianul anulase deja mai multe spectacole în ultimele zile, relatează The Associated Press şi AFP, citate de News.ro.

Concertul programat marți seară la Rocket Arena din Cleveland a fost anulat, la doar două zile după amânarea show-ului de la Riverbend Music Center din Cincinnati, motivată inițial printr-o „intervenție medicală neprevăzută, dar minoră”. La începutul anului, Stewart renunțase și la două reprezentații din Las Vegas și una din San Diego.

Rod Stewart se simte bine după operația pe inimă

Potrivit unui comunicat transmis de agentul său de presă, artistul de 81 de ani a trecut cu succes prin operația pe inimă, iar medicii sunt mulțumiți de evoluția sa. Stewart se simte bine și și-a reluat activitățile zilnice, însă, la recomandarea echipei medicale, va avea nevoie de aproximativ patru săptămâni de recuperare, perioadă în care nu va putea continua turneul.

Organizatorii vor oferi în perioada următoare detalii privind concertele afectate.

Turneul „One Last Time” ar fi trebuit să continue până pe 3 septembrie în America de Nord, fiind vorba șase spectacole la The Colosseum din Caesars Palace, Las Vegas, și mai multe date în Mexic.

Într-un mesaj transmis fanilor, Rod Stewart a declarat că se află „pe drumul cel bun spre recuperare” și le-a mulțumit medicilor și personalului medical pentru îngrijire. Artistul și-a exprimat regretul pentru anulările inevitabile, dar a subliniat că abia așteaptă să revină pe scenă.

Câștigător de Grammy și dublu membru al Rock & Roll Hall of Fame, Rod Stewart rămâne una dintre vocile emblematice ale rock’n’roll-ului, cunoscut pentru hituri precum „Maggie May” și „Tonight’s the Night”. În ultimii ani, artistul s-a confruntat cu mai multe episoade de indispoziție, inclusiv o oprire temporară a unui concert în Utah pentru a primi oxigen.

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