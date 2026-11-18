Termoenergetica a anunțat miercuri, 18 noiembrie, că alimentarea cu apă caldă și căldură se va îmbunătăți treptat în mai multe zone din București, după repornirea CET București Vest și reconfigurarea rețelelor de distribuție.

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„Odată cu repornirea CTE București Vest, în data de 15 noiembrie 2026, echipele Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB) au reconfigurat arondarea punctelor termice la centralele de producție, reducând astfel sarcina CTE București Sud și CTE Grozăvești.

Începând de aseară, parametrii agentului termic livrat de CTE București Sud s-au îmbunătățit. În prezent, centrala alimentează zonele arondate din sectoarele 2 și 3: Titan, Vitan, Mihai Bravu, Pantelimon, Colentina, Fundeni, Iancului, Basarabia și străzile adiacente”, a transmis compania.

În același timp, alimentarea cu agent termic se va îmbunătăți și în următoarele zone din București:

Sectorul 1: Iancu de Hunedoara, Aviației, Dorobanți, Gara de Nord, Nicolae Titulescu și străzile adiacente;

Sectorul 2, parțial: Ștefan cel Mare, Lacul Tei, Mașina de Pâine, Oteșani și străzile adiacente;

Sectorul 5: Calea 13 Septembrie, Calea Rahovei, Mărgeanului, Petre Ispirescu și străzile adiacente.

Îmbunătățirile se vor resimți treptat la consumatorii din zonele menționate, inclusiv la cei aflați la capetele rețelei, în următoarele 24 de ore.

Problemele de încălzire de la Spitalul Fundeni au fost cauzate de temperatura prea scăzută a agentului termic livrat de CET București Sud. Aceasta a crescut de la 36°C la 41°C, iar Termoenergetica estimează noi îmbunătățiri pe parcursul zilei.

„Echipele CMTEB monitorizează în permanență parametrii de funcționare și efectuează reglajele necesare pentru îmbunătățirea alimentării cu apă caldă și căldură”