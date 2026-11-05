Obiceiul nordic care te ajută să păstrezi căldura în pat toată noaptea, fără să pornești caloriferul: trucul simplu pe care îl poți aplica fără niciun cost

Facturile la încălzire îi determină pe tot mai mulți oameni să caute soluții pentru a păstra căldura în locuință fără să consume mai multă energie. În Islanda, o țară obișnuită cu temperaturile scăzute, un truc simplu legat de așternuturi ajută la menținerea confortului în timpul nopții.

Foto: Pisică pe un calorifer

Islandezii acordă o atenție deosebită modului în care își pregătesc patul pentru nopțile reci. Unii folosesc în mod tradițional pilote umplute cu æðardúnn, puful provenit din cuiburile rațelor eider, apreciat pentru proprietățile sale izolatoare, potrivit Maison & Travaux.

Acest material natural este foarte ușor, dar are capacitatea de a reține eficient căldura. Puful este colectat manual din cuiburi după ce puii au părăsit zona, iar datorită structurii sale oferă o izolație termică deosebită.

Trucul cu păturile care te ajută să păstrezi căldura în pat

Nu este însă nevoie de o pilotă specială pentru a aplica principiul folosit în țările nordice. O soluție simplă, care nu presupune nicio cheltuială suplimentară, este folosirea mai multor straturi de materiale textile, în locul unei singure pilote groase.

Astfel, peste pilotă poate fi așezată o pătură suplimentară sau o cuvertură. Straturile de aer formate între materiale contribuie la izolarea termică și limitează pierderea căldurii acumulate în pat.

O altă variantă este amplasarea unei pături suplimentare în zona picioarelor, mai ales pentru persoanele care au frecvent extremitățile reci. Alegerea materialelor și aranjarea așternuturilor pot face diferența în nopțile în care temperatura din dormitor este mai scăzută.

Ritualurile islandezilor înainte de culcare

Obiceiurile nordicilor pentru un somn odihnitor nu se limitează la alegerea păturilor. Pregătirea pentru culcare este considerată importantă, iar unele ritualuri urmăresc relaxarea organismului înainte de odihnă.

În Islanda, unii oameni obișnuiesc să își încheie ziua într-un pottur, o cadă cu apă geotermală încălzită. Temperatura apei este, de regulă, cuprinsă între 38 și 42 de grade Celsius, iar baia caldă ajută la relaxarea musculaturii după o zi solicitantă.

Draperiile opace sunt, de asemenea, frecvent întâlnite în dormitoarele islandezilor. Acestea limitează pătrunderea luminii exterioare și contribuie la crearea unui mediu întunecat, favorabil somnului.