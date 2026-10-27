 Căldura se ieftinește în București de la 1 noiembrie. Cât va costa gigacaloria în iarna 2026-2027 | adevarul.ro
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Căldura se ieftinește în București de la 1 noiembrie. Cât va costa gigacaloria în iarna 2026-2027

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Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare vor plăti mai puțin pentru fiecare gigacalorie consumată începând cu 1 noiembrie. Reducerea vine odată cu aplicarea cotei de TVA de 11% pentru energia termică livrată populației în sezonul rece, față de 21%, cât se aplică în afara acestei perioade.

Mâinile unei persoane încâlzindu-se pe un calorifer.
De la 1 noiembrie, bucureștenii vor plăti mai puțin la căldură. Foto: Pexels, Arvind Philomin

Reducerea tarifului este de aproximativ 33 de lei pentru fiecare gigacalorie, de la circa 399 de lei la 366 de lei. Prețul de bază al energiei termică rămâne neschimbat, iar diferența apare prin aplicarea cotei reduse de TVA. Măsura este valabilă în sezonul rece, între 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027.

Pentru un apartament cu două camere, facturile de încălzire ar putea ajunge la aproximativ 447 de lei în cele mai reci luni ale iernii, potrivit estimărilor publicate de Econocast. Pentru întregul sezon rece, estimările ajung la circa 2.019 lei. Suma este orientativă și poate varia de la o locuință la alta.

Cât costă gigacaloria în București de la 1 noiembrie 2026

Până la 31 octombrie 2026, prețul final plătit de populație este de aproximativ 399 de lei pentru o gigacalorie, cu TVA de 21% inclus. De la 1 noiembrie, tariful scade la aproximativ 366 de lei, după aplicarea cotei de TVA de 11%.

Reducerea nu înseamnă că producerea și furnizarea energiei termice au devenit mai ieftine. Prețul de bază rămâne la aproximativ 330 de lei pe gigacalorie, iar diferența este determinată de modificarea taxei aplicate.

Potrivit informațiilor publicate de Compania Municipală Termoenergetica București, cota redusă de TVA se aplică energiei termice furnizate populației în perioada noiembrie-martie, conform legislației fiscale în vigoare.

Cât ajunge factura la căldură pentru un apartament cu două camere

Costurile încălzirii diferă de la o lună la alta, în funcție de necesarul de energie termică. În estimările pentru sezonul 2026-2027, noiembrie vine cu un cost de aproximativ 391 de lei, în timp ce decembrie și ianuarie sunt lunile în care suma ar putea urca la circa 447 de lei.

Pentru februarie, estimarea coboară la aproximativ 387 de lei, iar pentru martie ajunge la circa 346 de lei. Totalul calculat pentru sezonul rece este de aproximativ 2.019 lei.

Aceste valori sunt estimări bazate pe un consum mediu și nu trebuie confundate cu facturile pe care le va plăti fiecare locatar. Două apartamente cu aceeași suprafață pot avea costuri diferite, în funcție de pierderile de căldură, izolația termică și consumul înregistrat. Apa caldă menajeră se achită separat.

Cum se aplică TVA-ul redus la căldură

Cota de TVA de 11% se aplică începând cu 1 noiembrie 2026, pentru energia termică destinată populației în sezonul rece. Până la sfârșitul lunii octombrie, se aplică TVA de 21%.

Locatarii trebuie să țină cont și de perioada de consum pentru care este emisă factura. O listă  întreținere afișată în noiembrie poate include costuri aferente energiei termice consumate în octombrie, când se aplica o cotă de TVA mai mare.

Prin urmare, data la care apare suma de plată nu coincide neapărat cu perioada în care a fost consumată căldura. Pentru a verifica valoarea facturii, este important să fie urmărite intervalul facturat, consumul înregistrat și tariful aplicat.

De ce diferă facturile de la un apartament la altul

Reducerea prețului gigacaloriei nu garantează aceeași economie pentru toate gospodăriile. Valoarea facturii depinde de cantitatea de energie termică utilizată și de caracteristicile fiecărei locuințe.

Apartamentele situate la ultimul etaj sau pe colțul blocului pot avea pierderi mai mari decât cele înconjurate de alte locuințe. De asemenea, izolarea termică și temperatura menținută în interior influențează consumul.

Estimarea de aproximativ 2.019 lei pentru întregul sezon rece trebuie privită, așadar, ca un reper orientativ pentru un apartament cu două camere, nu ca o sumă pe care toate familiile din București o vor plăti în această iarnă.

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